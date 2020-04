Fernando: "Venir al Sevilla fue una elección fácil"

Fernando Reges (32) ha sido, sin duda, uno de los mejores fichajes de Monchi para la 19/20. Ya no sólo por el excelente rendimiento mostrado por el brasileño hasta su lesión -de la que se encuentra en su recta final-, sino también porque, junto con la llegada de Nemanja Guldej (libre), el isleño logró darle un giro a un posición tan importante como desangelada con muy poco dinero.

De hecho, el pivote brasileño reconoce que no pensaba que el Galatasaray le fuese a dejar salir, y menos aún por los 4,5 millones de euros que puso el Sevilla FC sobre la mesa. "Fue una elección fácil porque llevaba en Turquía dos años, ya había ganado dos campeonatos y quería algo más. Tenía otro año de contrato con el Galatasaray y al principio pensé que no me dejarían ir cuando surgió la propuesta del SevillaFC, pero hablé con ellos y llegamos a un acuerdo", ha comentado Fernando en una entrevista concedida a Sagres 730.

El ex del FC Porto tiene contrato en Nervión hasta 2022 y ya tiene más o menos claro lo que hará entonces: "Tengo en mi corazón la intención de terminar mi carrera de la mejor manera. Tengo dos años más con el Sevilla, estoy completando el primero y, cuando llegue el último año, pensaré qué hacer, pero tengo una 'pequeña cosa' en mi corazón para poder hacer algo por el Vila Nova FC. No sé si jugando o si será de otra manera". El Vila Nova FC es el humilde club brasileño desde el que dio el salto directamente al FC Porto, en 2007.

Fernando cuenta cómo lleva lo de no poder jugar ni salir apenas de casa: "Nos quedamos en casa, no podemos salir. Si vas al supermercado, sólo puede ir una persona. Realmente, es una cuarentena estricta aquí, porque España quiere poner fin al virus lo antes posible y la única forma es quedarse en casa para que no se propague".

E, igualmente, que no tiene muy claro si la competición volverá ni cuándo: "La gente del club no sabe cuándo se reanudará la liga, o cuándo comenzaremos a entrenar, porque aquí se estipula el estado de emergencia, hasta el próximo 26. Creo que después deben tomar una decisión y sabremos qué sucederá", concluye el pivote, a quien el parón le va a poder permitir, si regresa el fútbol, volver a ser importante, como lo estaba siendo, para Lopetegui.