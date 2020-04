Maehle, vinculado al Sevilla: "No debo seguir en el Genk"

Reforzar el lateral derecho del Sevilla FC, en el que un incombustible Jesús Navas se ha convertido en propietario en las últimas temporadas, es otra de las tareas que ocupa a Monchi y su dirección deportiva, siendo una de las labores pendientes desde el pasado verano, cuando finalmente continuó el canterano Alejandro Pozo como tal, hasta que acabó saliendo en enero con destino a Mallorca.

Un mercado, el de enero, en el que también se trabajó esa posibilidad, de aparecer una oportunidad de mercado interesante que, finalmente, no acabó arribando. De ahí que ahora nadie tenga dudas en Nervión de que es necesario incorporar a un lateral diestro que le haga competencia al campeón del mundo con España.

Y en este contexto, ha vuelto a aparecer el nombre de un joven Joakim Maehle que ha sido relacionado con el Sevilla FC en las últimas ventanas de transferencias. El internacional sub 21 con Dinamarca tiene contrato con el KRC Genk hasta 2023, aunque a tenor de sus declaraciones no tiene intención de continuar allí más allá de esta temporada. "Tengo la impresión de que el club y yo estamos de acuerdo con mis planes futuros. Se supone que no debo quedarme aquí hasta que mi contrato expire en 2023", ha dicho en el tabloide Nordjyske, donde también ha reconocido que es feliz en el Genk, donde se siente reconocido: "Me siento bien aquí y en los últimos tres años me han dado más y más responsabilidad. Incluso me han dado la capitanía en algunos partidos".

Rápido y eléctrico, Maehle tiene un valor de mercado (según Transfermarkt) de 9 millones de euros, estando en la agenda de varios clubes de la Premier y habiendo sido seguido, también, por Atalanta y Sevilla FC. Sin duda, un nombre al que estar atentos.