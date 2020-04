Presumen en el Sánchez-Pizjuán de su director deportivo, Monchi, al que todos en el mundo del fútbol consideran como uno de los mejores en lo suyo, habiendo sido imitado por muchos y habiendo sido echado en falta por el sevillismo durante su marcha a la Roma.

Celebrado su retorno a casa como si no hubiera otro, lo que no saben en Nervión, quizá, es que Monchi hay dos en el mundo del fútbol y que ambos, además, se dedican prácticamente a lo mismo: a cazar talentos.

Ramón Rodríguez Verdejo, el sevillista, es único en lo suyo. Al igual que también lo es Monchi Medina, el otro Monchi; el de Racing. Un cazatalentos argentino que, al igual que el de San Fernando con su Sevilla FC, lleva media vida ligado a La Academia, donde ha hecho prácticamente de todo a lo largo de más de dos décadas.

Desde los nueve años, cuando jugó en infantiles, vive por y para Racing. Pasó a ser utillero de Séptima a Novena, llegando a ser el del primer equipo en 1997, cuando Racing llegó a la semifinal de la Copa Libertadores. Entrenador de las categorías más pequeñas de la entidad, de las que se hizo cargo cuando estaban prácticamente destruidas por la gerencia del momento, hoy es el coordinador de las mismas; la piedra angular sobre la que se sustenta el 'Método Racing', una inversión en juveniles que ha dado a La Academia unos ingresos por valor de 65 millones de euros. ¿Le suena? Y es que no dista demasiado del tan afamado 'Método Monchi' en Nervión.

"No quería venir nadie. Al principio era tratar de no pasar papelones e ir buscando chicos. No teníamos pelotas ni camisetas", dice Monchi Medina en un reportaje para Olé, y es que él, al igual que el sevillista en Nervión, también tuvo que aterrizar en lo suyo cuando no había ni para balones, como mucho se ha recordado en el Sánchez-Pizjuán en relación a su desembarco de la mano de Alés como presidente, tras haber sido delegado la temporada anterior, tras colgar los guantes.

Descubridor de Centurión, De Paul y Zaracho, entre otros, el cazatalentos argentino también participó de manera activa en la formación de Lautaro Martínez. Y es que en Racing hilan fino, muy fino, como bien ha demostrado su actual director deportivo, Diego Milito, en una entrevista reciente: "Monchi es el referente en la dirección deportiva por cómo ha trabajado en el Sevilla". Es decir, no sólo disfruta del suyo, sino que también bebe del de Nervión.