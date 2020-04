Baba: "En el Sevilla había muchos buenos jugadores y yo era joven"

Muchos sevillistas recordarán el nombre de Papa Babacar Diawara, aquel delantero senegalés que llegó al Sevilla Fútbol Club en el mercado de enero de la temporada 2011/2012 que llegó procedente del Marítimo portugués a cambio de tres millones de euros tras firmar 51 goles en tres temporadas y media.

Sin embargo, su paso por Nervión fue para olvidar. Baba Diawara llegaba a un equipo al que también acababa de regresar José Antonio Reyes y contaba con delanteros como Perotti, Kanouté o Negredo. Pese a todo Baba jugó 34 partidos con la camiseta del Sevilla, en los que logró anotar cuatro goles. Baba acabó siendo cedido al Levante en la 13/14 y al Getafe en la 14/15 para acabar marchándose libre de nuevo al Marítimo.

Ahora, con motivo en el confinamiento que prácticamente vive todo el planeta, Baba ha repasado cómo fue su etapa en el Sevilla desde la India, donde ahora juega en el Mohun Bagan tras estar sin equipo la primera mitad de la temporada. "Fue una experiencia de aprendizaje para mí. En el Sevilla había muchos buenos jugadores y yo era joven, pero aprendí mucho allí", reconoció el senegalés en una entrevista en el diario The Telegraph.

Todo lo contrario que le ocurre en la actualidad. A sus 32 años, el delantero africano suma 10 goles en 12 partidos con el Mohun Bagan, donde ha vuelto a sentirse importante. De hecho, el exsevillista fue el que marcó el último gol de su equipo que le aseguraron los tres puntos frente al Aizawl FC y que sirvieron para amarrar matemáticamente el título de Liga. "Cada jugador dio el 100% en ese partido. Solo que yo tuve la oportunidad de anotar gracias a Alá", aseguró Baba, que indicó también el gran nivel del fútbol indio: "Es una buena liga, en la que hay jugadores de calidad".

Pero volviendo a la actualidad, Baba vive como cualquier futbolista los tiempos de confinamiento, entrenando en casa y aprovechando para estar más tiempo con la familia. "Ahora hago ejercicios en casa, es lo mejor que puedo hacer, como no podemos salir...". "También veo películas indias, pero me gustan más la estadounidenses. Estoy tomando todas las precauciones recomendadas por los médicos y los sanitarios. Me quedo en casa, es todo lo que podemos hacer ahora", añadió.

Por último, el que fuera delantero nervionense también admitió su preocupación por su familia que vive en Senegal. "Afortunadamente, mi familia allí está bien. Hacemos videollamadas todos los días pero estoy preocupado. Con el coronavirus todos están preocupados por sus seres querios y su futuro", finalizó.