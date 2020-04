Negredo: "El derbi a puerta cerrada es una locura, pero la salud está primero"

Fue uno de los mayores goleadores que pasaron por el Sevilla Fútbol Club y todavía se encuentra en activo. Álvaro Negredo vive en Dubai, allí juega en el Al Nasr, aunque también su liga está suspendida a la espera de saber cuándo volverá la competición. Mientras tanto, el madrileño entrena "en grupo pero en casa, con videollamadas y el preparador físico".

El exjugador nervionense ha explicado cómo lleva el confinamiento tan lejos de España y de Madrid, donde viven sus seres queridos. "Aquí estoy con mi mujer y mis dos hijos, tratando de pasar tiempo con ellos y pensando en lo que hay en España, allí está mi familia, mi otra hija, la familia de mi mujer, amigos... Aquí la situación no es tan caótica pero vamos con cautela", ha confesado en los micrófonos de Radio Marca Sevilla.

Sobre el hecho de que las altas temperaturas ayuden a combatir el Covid-19, es algo que tranquiliza a Negredo, que también ha contado cómo es salir a la calle en estos momentos. "Aquí hace mucho calor durante casi todo el año y eso ayuda, no soy experto en la materia pero eso han dicho. Para poder salir de casa a comprar tienes que mandar un mensaje a través de una aplicación a las autoridades del Gobierno y ellos te tienen que autorizar, aquí nos se andan con tonterías y el que no lo cumple puede ir a la cárcel", ha comentado.

Con respecto al hecho de acabar la temporada a puerta cerrada, no es algo que le guste especialmente pero antepone la salud a todo lo demás: "Es una pena pero la mejor medida, lo principal es que se solucione, si esa es pues habrá que esperar. Es normal que a la afición no le guste que se juegue a puerta cerrada y a nosotros mucho menos, nos gusta sentirnos arropados, pero lo primero es la salud de la gente. Aqui no sabemos todavia cuando se va a empezar, nosotros jugamos dos partidos a puerta cerrada antes del confinamiento pero las medidas serán las mismas que en el resto de países en ese aspecto. Aquí no es que haya una afluencia de público exagerada pero lo poco que viene siempre gusta".

También habló Negredo sobre como lleva el estar encerrado también con dos niños pequeños: "Intento llevarlo de la mejor manera, somos deportistas y tenemos que seguir entrenando, ser profesionnales y aprender a valorar muchas más cosas, pasar tiempo con la familia. Aquí se entrena por la tarde y coincido poco con los niños cuando salen del colegio, ahora aprovecho para estar con ellos, el pequeño tiene tres años y quiere salir pero intentas distraerlo para que no lo piense, lo está llevando mejor de lo que creíamos".

Además de la competición, también cambiará el mercado de fichajes y los precios: "Los tiempos no son buenos y el fútbol está perdiendo mucho dinero y eso es lo que lo mueve además de lo más esencial que es la afición. Con el tiempo se recuperará, ahora lo más importante es la salud, cuando todo esté solucionado a trabajar, si hace minipretemporada pues se hace para intentar llegar a la recta final, es verdad que también se puede juntar con la siguiente temporada así que no sabemos como se solucionará todo".

En cuanto a la andadura del Sevilla en LaLiga, Negredo analizó al conjunto de Lopetegui, al que ve muy sólido pese a las dudas en algunas fases de la temporada en el juego. "Es verdad que llevaba una buena racha, tercero en Liga, vivo en Europa y salgo el chasco de la Copa, la temporada estaba siendo buena, se encontraba en un buen momento pero todos los equipos estarán en la misma situación, el que mejor lo sepa llevar va a apretar en esta recta final. Cuando acabe la temporada, si sigue en esta línea, pocos se acordarán de si se ha jugado mal o de partidos tontos. En la liga hay dos equipos superiores al resto como son Real Madrid y Barcelona, el Atlético se desinfló y eso lo tiene que aprovechar el Sevilla para meterse ahí, porque al final la afición del Sevilla siempre responde", ha explicado.

Por último, Negredo calificó de "locura" el que el derbi se pueda jugar a puerta cerrada, como la final de Copa del Rey, aunque "lo más importante es la salud".