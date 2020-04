Maehle gana enteros en la lista del Sevilla

En el metódico trabajo de Monchi al frente de la dirección deportiva del Sevilla Fútbol Club, el de San Fernando y su equipo de trabajo acostumbran a manejar una serie de parámetros a la hora de visualizar y hacer seguimientos a los jugadores que interesan, que por norma general, acaba en un reducido nombre de futbolistas con los que comenzar a negociar.

Así ocurre por ejemplo con la demarcación del lateral derecho, en la que actualmente Julen Lopetegui solo cuenta con Jesús Navas y el central Jules Koundé como improvisado lateral en función de las necesidades del equipo. Ante esta situación, Monchi ya trabaja en la búsqueda de un lateral para generar competencia al palaciego la próxima temporada.

Son ya varios los nombres de laterales derechos que han sido vinculados a Nervión. Desde Bouna Sarr, un jugador importante en el Olympique de Marsella aunque las necesidades económicos de los franceses le podrían llevar a darle salida este verano, pasando por el italiano Alessandro Florenzi, al que conoce a la perfección tras su paso por la AS Roma. El italiano, ahora cedido en Valencia sin opción de compra, regresará a Roma y volverá a buscar una salida, pues Fonseca no cuenta con él.

Otro al que también lleva tiempo siguiendo la dirección deportiva nervionense es el danés Joakim Maehle, del Genk belga. No en vano, un emisario del Sevilla FC siguió de cerca su participación en el Europeo sub 21 del pasado verano, lo que llevó al club de Nervión a preguntar por él al conjunto belga. Sin embargo, este verano puede ser distinto. El propio jugador ha reconocido en su país que podría ser el momento de salir a un club más grande a sabiendas que tiene el interés de varios equipos potentes. Además del Sevilla, clubes como el Atalanta o el Southaptom, que también lo quiso el verano pasado, no le han perdido la pista. Pero sería el club de Nervión el que tendría ventaja en esta carrera, según desvela el diario danés BT, que destaca a Maehle como uno de los futbolistas daneses con mayor proyección del panorama actual y de los que más gusta a Julen Lopetegui.

En este sentido, el Genk es conocedor del futuro del danés, y teniendo contrato hasta 2023, no lo piensa regalar, de ahí que haya fijado un precio inicial de unos 15 millones de euros. Un precio al que el Sevilla no está dispuesto a llegar, de ahí que la nómina de laterales sea amplia en la planta noble del Sánchez-Pizjuán.

También desde Italia han relacionado al lateral diestro Timothy Castagne con el Sevilla FC. Este lateral belga de 24 años, acumula dos goles y dos asistencias con los de Bérgamo en 19 partidos disputados con la particularidad de que finaliza contrato en 2021 y aún no ha firmado su renovación con el Atalanta. En definitiva, una cartera de laterales con diferentes nombres y distintos perfiles en la que Monchi deberá elegir en función de las necesidades del equipo de Julen Lopetegui.