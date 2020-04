Ocampos: el entendimiento con Navas y su sorpresa con Banega

Lucas Ocampos está siendo una de las sensaciones de la temporada no solo del Sevilla FC sino de toda LaLiga. Su buen rendimiento partiendo desde la banda derecha, le ha permitido ir convocado con la selección argentina y en su país, están dando buena cuenta de su potencial.

En una entrevista concedida a DirectTV a través de Instagram, el sevillista trató temas de actualidad que rodean tanto al cuadro nervionense como al fútbol en general y en primer lugar elogió a su entrenador, Julen Lopetegui. "Es un entrenador muy exigente, que te enseña un montón de cosas. Le gusta jugar a la pelota, que el equipo juegue bien, y eso le gusta a todo jugador. No todos tienen la misma filosofía. Tener un mediocampo muy poblado y que juegue bien, con Éver, Mudo Fernando€ Nosotros creemos en lo que él propone y se refleja en cómo vamos en la tabla. Pensamos que estamos haciendo un año muy bueno, todo lo que Lopetegui intenta inculcarnos se ve en el día a día".

Del mismo modo, se refirió a la importancia de los costados en el Sevilla FC, posición, donde desempeña su labor en el campo. "Una de las grandes virtudes que tenemos son esos dos laterales que tenemos, Jesús y Regui que son dos balas. Atacamos siempre, tenemos seis o siete oportunidades de gol, pues fallar, pero ese peligro esta. Cuando juegas en el Sánchez-Pizjuán es una locura, la gente te lleva hacia adelante como loco y eso juega a su favor".

Asimismo, tuvo palabras para su compañero de banda y capitán, Jesús Navas. "Con Jesús es algo que no me paso nunca. Damos vueltas entre nosotros, cambiamos de posición para tocar y llegar. Salió fluido, en seis meses me entiendo como si jugara toda la vida. Jesús, capitán histórico del Sevilla, con un estadio a su nombre, es súper humilde, parece que tiene 20 años, corre, no se cansa. Es el capitán".

Al igual que Navas, también se sintió sorprendido con el nivel futbolístico de sus compatriotas, Éver Banega y el 'Mudo'. "Éver, nunca lo había visto jugaren vivo, de cerca, y fue uno de los que más me sorprendió. El Mudo también es muy técnico. Hay jugadores increíbles. Habían comprado a Luuk De Jong, que venía del PSV€ me sorprendió en sí el fútbol español, por la velocidad y todo. Increíble".

Ocampos, llegado en este curso, contó su experiencia de cómo se vive un derbi en la ciudad de Sevilla. "Me tocó jugar casi todos los clásicos buenos del mundo, River-Boca, Milan-Inter, OM-PSG y ahora me toca un gran derbi. Me lo decían, hay que ganar el derbi€ va entrando en esa atmosfera y la semana fue algo increíble. Fuimos con mi mujer y las nenas al cine, y la gente te decía que el domingo hay que ganar, u otro del Betis te decía 'mucho Betis'. Hay esa rivalidad sana, con mucho respeto, no se ve que se pelean . Se vive un poco como argentina y es hermoso para mí. De visitante, gol y ganamos. Debut de derbi increíble para mí. Yendo del hotel al estadio fue increíble, los hinchas del Sevilla que nos seguían y los del Betis cuando entrabas".

Cuestionado por su liga favorita, alabó la española pero rompió una lanza a favor de la francesa. "Las tres tienen cosas diferentes. La española es donde mejor me siento y más me gusta. Me siento bien acá, después de haber jugado mucho en Francia, que a veces se subestima un montón".

Por último, se refirió a los entrenadores que ha tenido donde destaca a Bielsa, Rudi García y al ex sevillista, Montella. "Con Bielsa aprendí y con Rudi García crecí. A Montella lo tuve seis meses en el Milan. Tenía la capacidad de decirte esto es así, y era así. Fue un goleador increíble y si hacíamos lo que decía funcionaba, lo tuve poco tiempo y no le pude sacar todo".