Rubiales cierra el primer fichaje del Sevilla 20/21

El pasado jueves se celebró una reunión de manera telemática de la Comisión Delegada de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en la que fue aprobada una propuesta del presidente, Luis Rubiales, que además de convertir al Sevilla Fútbol Club en equipo de Champions para la próxima temporada, cerraría el primer fichaje de Monchi para la 2020/2021: Suso Fernández, ahora mismo cedido por el Milán.

Rubiales anunció que ha enviado una propuesta a la UEFA que designa a los clubes españoles que disputarían las distintas competiciones continentales siempre que el campeonato nacional tuviese que ser cancelado. Esta sería en función de la clasificación actual, fijada tras la última jornada disputada el 8 de marzo, la vigésimo séptima de LaLiga. Es decir, que los cuatro primeros clasificados -Barça, Madrid, Sevilla y Real Sociedad- irían a la Liga de Campeones y Getafe, Atlético y el ganador de Copa a la Europa League; si bien la UEFA medita, llegado el caso, incluir a los colchoneros como invitados. Sea como fuere, el caso es que si el Sevilla se asegura su participación en la Champions, aunque sea de esta manera tan particular, de manera automática se activará la obligación de compra que posee por Suso.

El jugador ya dejó caer que su predisposición a quedarse en el Sánchez-Pizjuán es total. Y es que el jugador cedido por el Milan asegura estar muy feliz en el club y en la ciudad: "Vivo en Montequinto, muy cerca de la familia, (a cien kilómetros sólo). A nivel personal no puedo estar más contento". Tan cómodo está en Nervión, que estaría dispuesto a bajarse el sueldo para facilitar un acuerdo: "Tenemos que poner todos de nuestra parte. Los clubes tendrán dificultades y por mí no habrá problema para llegar a un acuerdo económico", aseguró hace unos días el internacional absoluto en Radio Marca, donde llegó incluso a desvelar que el contrato que firmó el pasado mes de enero deja resquicios a negociar su continuidad más allá de que finalmente la temporada pueda retomarse y de que el Sevilla (que es tercero tras 27 jornadas) se quedase fuera de los cuatro primeros puestos de la tabla.

"Si terminamos en Champions, está la opción de continuar en el Sevilla con seguridad, pero además hay otras muchas opciones para poder seguir aquí", dijo el gaditano; quien despierta un sentimiento recíproco en Julen Lopetegui que le conoce bien de dirigirle en las categorías inferiores de la selección española y cuya presencia en el banquillo sevillista ya fue clave para su llegada. "Con él aquí, había poco que pensar", aseguraba Suso.



Julen Lopetegui está encantado con él

Suso desea seguir porque está feliz en el Sevilla y, al menos en lo que respecta a Lopetegui, no puede ocultar que el sentimiento es recíproco. No hay mejor prueba de ello que los datos de rendimiento del mediapunta gaditano, quien no tardó con hacerse con un sitio en el once tipo del vasco. Ha jugado ocho partidos de ocho posibles, siendo titular en seis de ellos y disputando un total de 511 de los 720 minutos posibles. En ese tiempo, ha sido capaz de meter un gol y de dar una asistencia, además de cautivar con su dominio del balón parado y su gran regate.