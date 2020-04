El Milan se fija en dos 'descartes' del Sevilla

La RFEF ha elevado a la UEFA una propuesta con los clubes que irían a Europa la próxima temporada si no se reanuda LaLiga, algo que daría al Sevilla FC el pasaje a la Champions y haría efectiva la obligatoriedad de compra de los nervionenses por Suso. El propio futbolista, de hecho, se ha referido a ello y a su deseo de continuar en Nervión.

Ahora, desde Italia, explican la buena sintonía existente entre Sevilla y Milan con motivo de las negociaciones de Suso y Kjaer (el Milan tiene una opción de compra por 2,5 millones de euros a final de esta temporada) para explicar que Sergio Rico y Rony Lopes pudieran recalar en Lombardía el próximo curso al tratarse de dos 'descartes' de Monchi para el Sevilla FC de la 20/21. Una información de la que se hace eco en España el diario La Razón, apostillando que lo del internacional luso sólo sería factible si existieran vías para recuperar los 25 kilos que costó.



Y es que la salida de Rony Lopes no se antoja tan sencilla como alegremente informan en Italia, pues el ex del Mónaco, a día de hoy, no podría ser catalogado como un descarte como tal. Los 25 millones de euros que costó lo convierten en el fichaje más caro de la historia del Sevilla FC y la entidad blanquirroja lo tratará el próximo mercado como tal.

Es cierto que el internacional luso no ha rendido en base a las expectativas y que es más que probable que cambie de aires, aunque todo dependerá de qué mercado se encuentra el Sevilla FC tras la crisis del coronavirus y las opciones de la que dispone el club para recuperar lo invertido. El papel que juegue Rony Lopes en el futurible retorno de la competición también será determinante para ello. El Marsella y el Fenerbahce son otros de los clubes con los que se le ha relacionado.



En cuanto al cancerbero de Montequinto, el PSG no tiene intención de hacer efectiva la opción de compra de diez millones de euros de la que dispone sobre Sergio Rico. Todo a ello, a pesar de que en un primer momento llegara a pensárselo. La opinión sobre el canterano sevillista bajo palos, en cambio, habría cambiado tras su actuación frente al Girondins.