Monchi y el Sevilla FC, protagonistas en The New York Times ED

No es la primera vez que el Sevilla FC ha sido protagonista en los medios extranjeros. En esta ocasión, en el prestigioso The New York Times, por el confinamiento y la imposibilidad de que los futbolistas puedan entrenarse en al ciudad deportiva.

El director deportivo, Monchi, subraya en esta misma publicación que el trabajo continúa, y que la principal diferencia es que ahora se hace por videollamadas.

"En lo que respecta a Rámon Rodríguez Verdejo, el hombre que todos conocen como Monchi, hay tanto trabajo por hacer como siempre. El juego de fútbol se detiene, indefinidamente€ Pero en las pantallas de los ordenadores y móviles el negocio sigue funcionando", se puede leer en el citado reportaje, que utiliza como fotografía principal para ilustrar el reportaje una de la celebración del gol de De Jong en el Wanda Metropolitano, el cual bien puede valerle la Champions al Sevilla FC de cara a la próxima temporada si la actual campaña no se reanudase.

Algunos de los periódicos más importantes, desde que empezó la temporada, han venido informando del proyecto del Sevilla FC como modelo para pelear con las entidades más poderosas desde el punto de vista económico.

Además del Los Ángeles Times, que en septiembre describía la capacidad del Sevilla para seguir creciendo año tras año, también el The New York Times tuvo a bien resaltar las cualidades del equipo blanquirrojo hace apenas dos meses.

The Times of India, el periódico en inglés más leído del mundo, también repasó la trayectoria reciente del Sevilla y se centró, igualmente, en la figura de Monchi. De hecho, el diario comparó al director deportivo del Sevilla con el rey midas: "Estamos desarrollando un plan para crecer internacionalmente. Por supuesto, uno de los mercados en los que nos centramos es el indio. Hay mucha afición y exploramos opciones para involucrarnos en diferentes acuerdos allí".

En México, El Universal también tuvo en consideración hablar con Monchi al respecto de su trabajo cuando comenzó la pandemia.