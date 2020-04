De los "futbolistas con mucho talento" del Sevilla, Marchena resalta... a Munir

Carlos Marchena, exfutbolista de Sevilla, Valencia, Villarreal o Deportivo, entre otros, y campeón de Europa y del mundo con la selección española, dijo este lunes que en la vuelta a la competición, tras el período de confinamiento por la crisis sanitaria, primará lo mental sobre lo físico.

"Creo que todo está en la cabeza. El nivel físico de los jugadores va a ser muy parejo, pero la mentalidad es la que marca la diferencia siempre. Estar preparado, afrontar los partidos, tener un equipo unido y con la misma idea... La cabeza siempre marca la diferencia", apuntó en unas declaraciones a los medios oficiales del Sevilla.

Marchena, formado en la cantera del Sevilla y que actualmente ejerce como segundo entrenador de su primer filial -Segunda B-, relató cómo pasa estos días en su domicilio a la espera de que vuelva la competición.

"El día a día me hace ser profesor de nueve a dos, con mis hijos, tengo a mi mujer trabajando fuera y estoy pendiente también de la cocina, sin descuidar al Sevilla Atlético ni a mi formación. Les digo a mis amigos que tengo menos tiempo ahora que antes, porque los niños exigen mucho tiempo", afirmó.

El excentrocampista, nacido en la localidad sevillana de Las Cabezas de San Juan y que cumplirá el próximo julio 41 años, se acordó de Luis Aragonés, al que tuvo como seleccionador nacional, y subrayó que fue muy importante en su carrera profesional.

"Todos los entrenadores me han ayudado, me han aconsejado, pero el que me cambia es Luis (Aragonés). Cómo te ponía en deuda con él, que eso es muy importante. Hoy todo el mundo habla agradecido a él y eso es muy complicado de conseguir", apuntó.

También se refirió a la actual plantilla del primer equipo sevillista y comentó que "hay futbolistas de mucho talento", entre los que particularizó en el delantero hispano-marroquí Munir El Haddadi, del que dijo que "es un jugador muy incisivo, con gol, solidario".

Añadió que le encanta "ese último pase" del extremo gaditano Jesús Fernández 'Suso', quien llegó este invierno cedido por el Milan italiano, y también valoró "los centrales y el portero, que es un espectáculo".

"Tenemos un gran equipo y potencial para hacer cosas importantes", afirmó Marchena.