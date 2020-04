Rony, a tope para la vuelta

Rony Lopes llegó como el fichaje más caro de la historia del Sevilla FC (en torno a 25 millones de euros) y apenas ha contado para Julen Lopetegui. Pero Rony Lopes no arroja la toalla y se prepara a conciencia en su confinamiento para tratar de volver a tope en el regreso a la competición.

"Aprovecho la oportunidad para pasar más tiempo con mi primo y con mi hermana. Y además, el entrenamiento, pero eso es algo a lo que estaba acostumbrado, nada nuevo. Tenemos que mantenernos en forma. Y ahora estoy jugando un poco más de PlayStation", ha asegurado sobre su día a día el internacional portugués en 'A Bola'.

Además, insistió en sus ganas por llegar en forma cuando vuelva el fútbol: "Los entrenamientos han sido difíciles, pero estaba acostumbrado. Incluso durante la temporada, solía entrenar en casa. Tengo a mi primo que es preparador físico en una escuela de fútbol y está aquí conmigo en esta cuarentena, así que aprovechamos la oportunidad para entrenar dos veces al día, a veces una, a veces tres...", ha indicado.



Rony Lopes entrena intensamente en su casa

"Son entrenamientos exigentes, pero son buenos, me siento muy bien físicamente y eso es lo que necesito, afortunadamente tengo a alguien de mi familia para ayudarme con esto. Me gusta mantenerme en forma, me gusta mejorar cada día, por lo que los entrenamientos tienen que ser difíciles", asegura.

Pero a la espera de que el balón vuelva a rodar, también aprovecha el luso para desarrollar otras actividades, como aprender a cocinar: "Es algo que me gusta, pero no cocinaba bien y aprovecho la oportunidad para aprender un poco de mi hermana y de mi primo y vamos a haciéndole algunas preguntas a mi madre".