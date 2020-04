Almeyda: "Le di mi palabra al Sevilla FC y rechacé al Real Madrid"

Ha llovido mucho desde que en 1996, con José María González de Caldas a la cabeza, el Sevilla FC alcanzaba su récord de traspaso al abonar 1.160 millones de las antiguas pesetas para contratar a Matías Almeýda procedente de River Plate.

El 'Pelado', como le apodaban, compartió vestuario en Nervión con Prosinecki, Tasartas, José Mari, Salva Ballesta o el propio Monchi, y con Camacho al frente del equipo. Pero ninguno de ellos pudo evitar el descenso de un equipo que se venía desangrando desde el histórico agosto del 95, cayendo al abismo de Segunda división más de dos dé cadas después.

Almeyda hizo las maletas tras esa infausta campaña y luego hizo carrera en Italia en las filas de Lazio, Parma, Inter de Milán y Brescia, antes de volver a su país y retirarse en 2011 River Plate, donde seguidamente inició su carrera como entrenador. Sus virtudes como mediocentro defensivo estaban fuera de toda duda. Y también su honor, pues ahora, al cabo de los años, ha reconocido que eligió al Sevilla FC en lugar de al Real Madrid para no faltar a su palabra.

"Alfredo Davicce era el presidente de River Plate y cuando me buscaban otros clubes iban subiendo las ofertas. Apareció el Real Madrid pero yo ya había dado mi palabra al Sevilla. Un día el presidente me llamó para pedirme que definiera. Yo le dije que quería ir al Sevilla porque era mi palabra y Davicce me preguntó si estaba seguro de lo que hacía. Fui un visionario, el Real Madrid fue campeón y el Sevilla descendió. Después la Lazio compró mi pase", ha recordado Almeyda, actual entrenador del San Jose Earthquakes estadounidense, en 'TyC Sports'.