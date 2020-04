¿Cómo celebraría el Sevilla otra Europa League? Gudelj tiene la solución

Con la competición parada y todas las plantillas trabajando en casa a la espera de una ansiada vuelta, la UEFA y LaLiga trabajan junto a los clubes en una previsible vuelta del fútbol en la que parace prácticamente descartado que pueda haber aficionados en los campos.

El protocolo, pese al miedo de los futbolistas, entre ellos Escudero, parece claro: el balón empezará a rodar primero en los campeonatos nacionales y luego, una vez finalizados, llegarán las competiciones internacionales.

En lo que atañe al Sevilla FC, agosto, si todo sale según lo previsto, se antoja el mes de la Europa League. Y como único pentacampeón de la misma que es de la misma, pues es un claro aspirante a sumar un nuevo entorchado y ganar la que sería su sexto título de la Europa League.

Lógicamente, aún queda mucho para poder pensar en eso. Primero, porque todo está en manos del virus, y segundo, porque antes está la Roma en octavos de final y en el mundo del fútbol, como están harto de repetir los profesionales, se vive partido a partido. Por tanto, de poder volver y eliminar al conjunto italiano, aún restarían los cuartos y las semias para poder empezar a darle forma a ese pensamiento de la gran final en el Arena Gdansk de Polonia.

El centrocampista del Sevilla FC Nemanja Gudelj ha sido cuestionado al respecto durante una entrevista con AS, donde, más allá de mostrar su opinión al respecto, ha propuesto una muy particular forma de celebrarlo con los aficionados. Y es que, a día de hoy, parece descartada en agosto cualquier celebración multitudinaria en las calles de Sevilla FC.

Sin posibilidad de aubtobús por las calles, visita al Ayuntamiento o incluso paseo en barco por el Guadalquivir, como en una ocasión hizo el Sevilla FC, Gudelj opta por la celebración telemática; todo sea por sumar un nuevo título. "Entiendo que levantar una Europa League en un estadio vacío no es la situación perfecta, pero encontremos una solución para poder celebrarlo con los aficionados. Ya llevaríamos la Copa a la gente o lo celebraríamos por Zoom, aunque fuese", ironiza el internacional serbio.

Sobre el ir a Champions el curso que viene y la opción de que el fútbol no se reanude, también se mojó Gudelj: "Si no jugamos, no jugamos y terminaremos terceros merecidamente porque nadie nos ha regalado nada. ¿Si estoy en contra de jugar? Lo que decidan las autoridades y el Ministerio de Sanidad. Si vuelve LaLiga, a ganar partidos y si podemos, la Europa League. Aunque haya que jugar los partidos con los campos vacíos".