Accionistas Unidos pide que LaLiga sólo vuelva "con los estadios llenos"

Son muchas las interrogantes que rodean al mundo del fútbol. Pero una cosa parece clara: cando se vuelva a jugar, será sin público. Así se lo transmitió el presidente de LaLiga, Javier Tebas, a los clubes en la reunión telemática celebrada el pasado miércoles, en la que les informó de un acuerdo con la RFEF y el CSD que contempla partidos a puerta cerrada hasta 2021.

De ser así, lógicamente, los aficionados serían los grandes perjudicados. Al margen de la posibilidad de que los clubes devuelvan parte del dinero de los abonos, como hará la Real Sociedad, no podrán disfrutar de ver a sus equipos en directo. Y, por ello, no han tardado en aparecer las primeras voces críticas a esta medida. Es el caso de Accionistas Unidos, que pide que sólo se vuelva a jugar cuando puedan llenarse los estadios.

"Ante las noticias de que comienzan a acercarse posturas entre la FEF, la Liga y el CSD para la reanudación de las competiciones a puerta cerrada. ACCIONISTAS UNIDOS DEL SEVILLA FC expresa su rechazo a esta medida. Entendemos que, por encima de cualquier interés, debe prevalecer la salud de las personas", apunta el comunicado de la plataforma, que explica las medidas adoptadas exclusivamente en el beneficio económico, sin tener en cuenta a la afición

"La propuesta conjunta sólo mira por los intereses económicos y se olvida de los aficionados, los jugadores y el resto de trabajadores. Según se ha hecho saber sólo se reanudarían la primera y la segunda división, cancelando la 2ªB, esta es la prueba palpable de que lo único que se busca es mantener los compromisos contractuales con las plataformas audiovisuales. Queda claro que el deporte, los trabajadores, futbolistas y los aficionados son secundarios", añlade la nota.

"No debemos olvidar que el fútbol profesional existe por y para los aficionados y que reiniciar el campeonato sin ellos es un sinsentido, convirtiendo la Liga en un programa de televisión. No vamos a dar normalidad a los partidos a puerta cerrada. Somos conscientes de que los beneficios de los derechos televisivos son necesarios para asegurar el futuro de los equipos, pero entendemos que no se pueden reanudar las competiciones hasta que se pueda asegurar la salud de los intervinientes", continúa.

Por ello, la propuesta de los accionistas minoritarios del Sevilla es clara: jugar sólo si hay público: "Desde esta asociación proponemos que sólo se reanude la competición cuando se puedan garantizar las medidas sanitarias necesarias para hacerlo con seguridad y sin poner en riesgo la salud de las personas. Asimismo, pedimos que los esfuerzos se centren en encontrar una solución que permita la vuelta de la competición con los estadios llenos y medidas que garanticen la salud de las personas y no en buscar una salida para las plataformas audiovisuales".