"En Francia, Rony era mejor jugador que Ocampos"

"Es extraño", indican de primeras los cinco periodistas especializados en fútbol francés y portugués consultados por ESTADIO, a fin de hallar explicaciones al ostracismo del fichaje más caro de la historia del Sevilla FC, un Rony Lopes del que Monchi guardaba amplios y jugosos informes, pese a restarle brillo a su llegada el hecho de formar parte de una suerte de operación conjunta con Ben Yedder y el AS Monaco.

¿Cómo era Rony en la Ligue 1? ¿Tiene nivel para el Sevilla? ¿Dónde puede radicar el problema? ¿Se le debe esperar? ¿Vale su pase, realmente, 25 millones de euros? Son cuestiones sobre la base de una conversación con Rubén Curiel, Javier Prieto Santos (So Foot), François David (Eurosport), Alexis Pereira (FootMercato) y Sergio Pires (Mais Futebol).

Y hay un diagnóstico general. En boca de Pires, Rony "es un jugador que necesita afecto". "Si hubiera encontrado un mentor, un entrenador capaz de creer en él de verdad, estaríamos hablando de uno de los mejores jóvenes de Europa", ahonda su compañero Prieto Santos. "Él necesita la confianza del cuerpo técnico. Ser una apuesta segura del entrenador para rendir al máximo", coincide Pereira, apoyado por Pires: "Lo suyo es un problema de confianza". "Yo, de hecho, veía claro que iba a triunfar en el Sevilla. No sé qué habrá pasado", deja en el aire François David.

Como Quaresma o Joao Félix

¿Será una cuestión de -falta de- adaptación? No todos los jugadores, desde luego, cae de pie en los equipos como ha hecho Lucas Ocampos, con quien, al haber arribado al Sevilla también desde la Ligue 1, se le compara de manera irremediable. "Los técnicos influyen y son difíciles de comparar. Jadim y Lopetegui no tienen la misma idea de fútbol. Rony es un extremo que se mueve como '10' y no sé si tiene espacio en el once titular del Sevilla, viendo a Ocampos al nivel que está", se pregunta Pires, al tiempo que Prieto Santos recuerda que el ahora sevillista, "desafortunadamente, nunca ha tenido continuidad en el Monaco y el Lille, porque siempre ha tenido problemas físicos, y eso no le permitía tener regularidad".

"En el City no pudo brillar, porque era joven entonces como para imponerse en un club así. Y le sucedió lo mismo en el Lille y el AS Monaco. Tardó en imponerse. Sus dos últimas campañas en el Principado fuera buenas, pero sólo tras un largo período de adaptación al fútbol francés. Creo que es una cuestión de paciencia, porque el talento lo tiene. Para mí, es un caso similar al de Quaresma, que necesita contar con todo el apoyo del cuerpo técnico y la grada para dar todo lo que tiene. Es un jugador importante. Un jugador caro. Y eso pesa. Le ocurre igual a Joao Félix, en el Atlético", compara Pires.

"Más eficiente que Ocampos"

Es muy de Monchi lo de 'cortar' rápidamente al futbolista que no ha cuajado, pues así evita que se devalúe. De Rony no pudo desprenderse en enero, sin embargo, por aquello de no poder disputar competiciones oficiales con tres clubes durante la misma temporada, y al haberlo hecho ya con el AS Monano antes de aterrizar en Sevilla. ¿Debería el de San Fernando buscarle una salida para la próxima temporada? Según los especialistas consultados por ED, haría bien en mantenerlo, pues a sus 24 años el internacional portugués tiene mucho que dar. De hecho, "en Francia se consideraba a Rony Lopes mejor jugador que Ocampos", según Prieto Santos. "Él siempre ha sido visto aquí como un 'prospect player'; es decir, un jugador con mucho cartel por su edad, potencial y características. Si miramos su recorrido profesional, siempre ha jugado en clubes ganadores", refuerza. Y Alexis Pereira le secunda: "Rony es un buen jugador, sin duda. Aquí, en Francia, era tan eficiente o más que Ocampos, pese a tener diferentes características, obviamente, porque el argentino es más de carreras y esfuerzos, mientras que él es desequilibrio y determinación en el área. Entiendo que haya dudas, pero el potencial lo tiene, desde luego".

Su polémico precio

De que Rony es muchísimo mejor de lo que ha demostrado hasta el momento en Nervión no tiene ninguno de los especialistas dudas. Otra cosa es que valga lo que costó... "Nos ha sorprendido en Francia que acabase saliendo por 25 millones. Si hubiese sido en el verano de 2018, tras hacer tantos goles (17) y asistencias (12) ... Creo que el Sevilla ha pagado por su potencial, más que por ese último rendimiento", entiende Pereira. "Seguro que habría muchos clubes interesados, al menos en una cesión con opción a compra, pues él lo tiene todo para triunfar", apunta David, aunque todos coinciden en que, de seguir, "puede llegar a ser importante en el Sevilla".

Y Prieto Santos va más allá, incluso, apuntado que ya tras este obligado e inesperado parón podría verse a otro Rony: "Creo que, paradójicamente, el confinamiento le puede venir bien. Me explico: hasta ahora siempre ha tenido que forzar en sus planes de recuperación para volver a jugar, por la presión. Nunca se ha tomado su tiempo. Ahora que se ha desconectado un poco del futbol y de sus urgencias, a lo mejor vuelve con ganas de romperlo todo. "Yo creo que Monchi no se equivocó en fichar a Rony. Hay que darle tiempo y confianza", termina el periodista de So Foot, volviendo a la base del diagnóstico. "Es muy técnico, muy rápido y está hecho para el fútbol español. Para el de Lopetegui no lo sé, pero a mí me parece un jugador tremendo para la liga española", remata Curiel.