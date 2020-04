Suso 'recomienda' dos fichajes a Monchi

Cedido hasta junio de 2021 por el Milan, Suso no tiene dudas de que quiere echar raíces en Nervión. Y el primer paso, el de su compra definitiva por parte del 21 millones de euros, tras haber abonado ya un kilo por el préstamos. , Suso no tiene dudas de que quiere echar raíces en Nervión. Y el primer paso, el de su compra definitiva por parte del Sevilla FC , podría estar muy cerca de producirse. Si LaLiga no se reanuda y el conjunto nervionense sella su pasaporte para la Champions, el gaditano se convertiría automáticamente en el primer refuerzo sevillista para la 20/21 , pues es la única condición que convierte en obligatoria una opción de compra que puede ascender, con variables, a, tras haber abonado ya un kilo por el préstamos.

Además, cuestiones contractuales al margen, el polivalente atacante blanquirrojo tiene claro que ha encontrado en el Sánchez-Pizjuán la plaza ideal para desarrollar su fútbol, y las sensaciones que ha dejado en sus primeros pasos como sevillista han sido más que positivas.

"Estoy muy bien aquí. He estado mucho tiempo fuera de casa y ahora que estoy aquí quiero estar mucho tiempo en el Sevilla", ha confesado Suso en una charla con Marca a través de Instagram, donde mostró su sorpresa por la buena acogida que ha tenido en Nervión; "El vestuario del Sevilla me lo esperaba peor. Desde que he llegado son todos cachitos de pan, son más buenos que qué. A Ocampos lo conocía del Milan, que estuvo seis meses. Me gusta mucho. Otro que me gusta mucho es Banega".

La lástima es que la competición se haya detenido justo cando el equipo volvía a coger una buena dinámica, con él como uno de los protagonistas y con opciones de volver a la 'Roja'. "El parón ha venido en el peor momento, íbamos terceros, jugando bien, nos encontrábamos mejor, venía la convocatoria de la selección... Tenía muchas ganas. Son cosas que no se pueden controlar".

Y es que, uno de los grandes objetivos de Suso es volver a vestir la elástica de España, con la que le hizo debutar precisamente Lopetegui, uno de sus técnicos de referencia.... junto al actual seleccionador. "Además de Brendan Rogers, que me mete con los mayores cuando yo era un niño (le hizo debutar con el Liverpool), me quedo con mi entrenador actual, Lopetegui, y con Luis Enrique, por su forma de trabajar", señaló.