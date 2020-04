Bouna Sarr, pretendido por el Sevilla, se pone en manos del Marsella

Bouna Sarr es uno de los nombres que más se está relacionando con el Sevilla en este parón por la pandemia del coronavirus. Es de sobras conocido el gusto de Monchi, director deportivo nervionense, por el mercado francés, y para la próxima temporada el lateral derecho del Marsella parece convertise en un objetivo.

El club sevillista lo ha seguido. Deportivamente convence. Readaptado al carril diestro se le ve como el complemento ideal para el lateral derecho junto a Jesús Navas, insustituible a día de hoy. Y, además, dados los problemas financieros del club galo, es el momento para acometer su operación.

"Por supuesto, siempre es un placer que haya equipos interesados. Después, me las arreglo para ignorar todo eso con mi edad. Casualmente, tengo 28 años y me las arreglo para dar un paso atrás de todo lo que pueda decir y leer", señaló el futbolista en declaraciones a 'lephoceen.fr', recogidas por le10sport.com.

La temporada de Sarr no sólo ha llamado la atención del Sevilla. Con contrato hasta 2022, el jugador ha despertado el interés de clubes como Everton o Borussia Dortmund. Sarr se mantiene expectante, la Champions es una baza fuerte para convencerle, pero se pone en manos de su actual club.

"Siempre dije que mi sueño era jugar la Champions League con OM. Después, hay ciertos elementos que no podemos controlar. No voy a entrar en detalles, pero vemos que el club necesita dinero, está un poco en dificultades financieras. No estaré solo en la toma de decisiones. Pero por mi parte, mi primer deseo es descubrir la Liga de Campeones con OM. Ahora, hay ciertas cosas que no controlo y OM tomará decisiones de acuerdo con las oportunidades que haya", declaró.