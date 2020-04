Sergi Gómez: "La plantilla siempre quiso ayudar al club con el ERTE"

Trabajador, sano, responsable, 'realfooder', organizado, profesional... Muchos son los adjetivos que servirían para definir al jugador del Sevilla F.C. Sergi Gómez, quien durante su conversación con ESTADIO Deportivo demuestra que en su cabeza hay mucho más que un simple balón de fútbol. Lejos, muy lejos del estereotipo clásico del futbolista, el catalán demuestra ser un joven responsable y comprometido con su trabajo, por lo que afronta el momento que nos ha tocado vivir a todos, confinamiento inclusive, con una mentalidad positiva que muchos quisieran para sí mismos.

Y todo eso con su "flequillo intocable" que se resiste a pasar por la maquinilla, tal y como bromea el zaguero, negándose a emular lo que ya han hecho algunos compañeros de vestuario, como Diego Carlos o Éver Banega.

Disfrute de la lectura, pues la conversación con Sergi Gómez lo merece...

- ¿Cómo lleva la cuarentena y el trabajo en casa?

- Bien, la verdad es que bien. Dentro de la dificultad de la situación pienso que lo estamos llevando bien. Con mi pareja y con nuestra perrita. Lo que intentamos es organizarnos bien cada día, para no estar, primero, aburridos, y, segundo, procurar ser productivos. En mi caso, programo los entrenamientos mañana y tarde; estoy trabajando a doble sesión y dentro de la dificultad lo estamos llevando bien. No queda otra que pensar en positivo y prepararse para lo que venga. Que no sabemos cuándo será ni cómo será.

- Le he oído decir en más de una ocasión que tanto o más importante que los entrenamientos lo es también la alimentación.

- Totalmente, tuve la suerte de compartir vestuario con Carles Puyol. Para mí era un ídolo y lo sigue siendo. Si algo pude hacer durante esa época fue empaparme de todo su conocimiento. Él era una máquina de hacer esto, de cuidar cada detalle dentro o fuera del campo. Es súper importante cuidar los detalles y trabajar en casa el entrenamiento invisible, que es el que no se ve: un buen descanso, un buen orden mental, una buena alimentación. Trabajar o hacer hincapié en esas cosas que quizás tienes más debilitadas. Todo esto hace que al final el jugador sea más completo.

- De ahí lo de ser un convencido 'realfooder', ¿no?

- Al final, pienso que nadie nace prendido. Cada uno, según lo que le interesa, va indagando en ciertas cosas. Y a raíz de ver cambios físicos, mentales, y evidentemente a nivel de rendimiento cuando he comido bien, he ido aplicando el hecho de comer sano y lo que toca en cada momento. El ser más consciente de lo importante qué es la alimentación.

- ¿Es también un cocinilla? ¿Es de lo que suele meterse en la cocina durante el confinamiento?

- Sí, claro. Siempre me ha gustado cocinar. Ahora tengo más tiempo e intentamos hacer recetas que antes no habíamos hecho. La verdad es que te sorprenderías, porque hay recetas realmente muy saludables que se pueden hacer con cuatro o cinco ingredientes.

- ¿Cuál ha sido su última creación gastronómica?

- Un bizcocho casero. La leímos en un libro de un chef que se llama chef Bosquet. Tiene muchas recetas que pueden ser saludables. Por ponerte un ejemplo, desde un queso cheddar con alimentos vegetales hasta un bizcocho casero, de chocolate puro cien por cien.

- Entiendo, por lo que me dice, que en la dieta de Sergi Gómez no hay espacio para un botellín y una tapa de chicharrones.

- Hay tiempo para todo y hueco para todo. Creo que tan importante es cuidarse como ser flexible. Hay momentos en los que quizás te apetece comer algo que no comes habitualmente y también hay que saber disfrutar de ello. Si no, te convertirías en esclavo de una dieta, de una rutina. Hay que ser flexibles también.

- ¿Cómo ocupa su tiempo libre, ahora que hay tanto?

- Hay tiempo para todo, es cierto. Intento hacer todo aquello que antes decía que no podía hacer porque no tenía tiempo. Leyendo libros, haciendo yoga, perfeccionando el inglés; viendo series, alguna película, documentales€ Un poquito de todo.

- ¿Qué está leyendo ahora?

- El club de las cinco de la mañana, de Robin Sharma; mi escritor favorito. Llevo ya varios años leyendo sus libros. Para quien no lo conozca, lo recomiendo porque a mí me cambió la vida.

- ¿Ha tenido ocasión de pelarse, también, como han hecho algunos de sus compañeros? Diego Carlos y Banega han sido los últimos de la plantilla a los que se les ha visto meterse la maquinilla.

- (Sonríe). Sí, he visto a algunos. Pero el flequillo mío es intocable; se resiste.

- Se viene hablando de fechas como el 11 de mayo para la vuelta a los entrenamientos en LaLiga, ¿le han comentado algo desde el Sevilla FC?

- Nada de nada. No sabemos nada. Al final hay unas prioridades, la salud principalmente. No solo nuestra, sino de todos. Por lo que hasta que no se solucione esto, creo que difícilmente podemos hablar de fechas.

- Jugadores como Fali, del Cádiz, o su compañero Escudero ya han manifestado sus dudas y miedos al respecto. ¿Cómo lo ve Sergi Gómez?

- Como no he leído nada, no me ha llegado información realmente directa... No puedo opinar. Y pienso que opinar sobre una hipótesis tampoco debe ser bueno. ¿La realidad cuál es? Que por salud y el bienestar de todos debemos estar en casa. Si esto se rompe va a empezar otra vez la rueda y llevamos ya mucho tiempo así como para volver ahora de nuevo al principio.

- ¿Considera que el Sevilla FC debe estar el año que viene en Champions si la competición no se reanuda?

- La realidad es que, por supuesto, queremos volver a competir todos los partidos que nos quedan. Pero a la vez, la competición está como está por méritos propios. No nos han regalado nada. Hemos estado haciendo una gran temporada, así lo demuestran los números. Pero la verdad es que no sabría decirte si sería lo más adecuado, lo más coherente o lo más justo para todos. Pero la realidad es esa. Luego, la decisión que se tome será la que sea. No depende de nosotros, que sea lo que Dios quiera.

- Lo que sí parece realmente claro es que se volverá sin público en los estadios.

- Tiene toda la pinta. Al final es lógico que no sea coherente juntar a tanta gente para jugar un partido y, por otro lado, es evidente también que no sería lo mismo jugar sin público en un magnífico estadio como el nuestro.

- Y el primer partido que le viene al Sevilla FC, en ese supuesto, es el derbi ante el Betis.

- Sí, si se da así, está claro que tenemos un partido superemocionante, de los grandes. Tanto si se juega como si no; sin público o con público. Lo importante es estar preparado para cuando llegue ese momento.

- Se ha hablado mucho en las últimas semanas del ERTE del Sevilla FC, llegándose a señalar incluso a algunos miembros de la plantilla como supuesto problema para no llegar a un acuerdo salarial con el grupo. ¿Cómo han encajado esas noticias?

- Sinceramente no había escuchado nada de esto. Lo que sé es que se nos propuso un acuerdo desde el club, pues nosotros lo que queríamos era asegurar la viabilidad económica del Sevilla FC tanto a corto como a largo plazo. En todo momento hemos estado dispuestos y con ganas de ayudar al club en una situación tan delicada como la que nos ha tocado vivir; nuestra primera opción siempre ha sido esa. Por la parte que me dices, no la comparto, pues en todo momento he estado atento a lo que han decidido mis compañeros y siempre hemos estado todos a una.

- Centrándonos en lo personal. El parón por el coronavirus no ha llegado en buen momento para nadie, pero a usted, quizá, le ha venido incluso peor que a la mayoría. Era ahora cuando estaba jugando con bastante asiduidad, tras comenzar el curso como un descarte el pasado verano.

- Como bien dices, ha sido una temporada donde yo empecé con unas circunstancias muy concretas. El fútbol es así y por eso me sigue motivando cada día más. Es una motivación constante en la que no se puede dar nada por hecho, y eso es lo que cada día me gusta más del fútbol. Pienso que al final todo se pone en su sitio y que ha llegado el coronavirus en un momento inadecuado para todos. Nadie esperaba esta repercusión a nivel mundial. Solo tenemos una opción, que es enfrentarnos con la mayor positividad y mayor energía posible. Para cuando vuelva la normalidad, aunque no sea como estamos acostumbrados, poder afrontarla de la mejor forma posible.

- Pensando en el futuro, ¿cuáles son sus planes? ¿Existe la posibilidad de salir en el próximo mercado o, en cambio, prefiere seguir luchando por ser importante en este Sevilla FC?

- Firmé cuatro años. Me quedan aún dos años y tres meses de contrato, así que mi ilusión, al igual que el primer día que llegué aquí, es la de estar en el Sevilla FC mucho tiempo.

- ¿Se atreve a hablar de la selección? Luis Enrique ha vuelto, usted llegó a ir convocado, aunque sin poder debutar; ahora estaba jugando con asiduidad€

- Tuve la suerte de ir convocado, pero no pude llegar a debutar, cierto. El hecho de estar con excompañeros y grandes futbolistas en la selección, para mí, fue ya un sueño hecho realidad y te aseguro que voy a seguir trabajando para intentar que esto se repita.

- Fue extraño, pues justo después de ser llamado por la selección es cuando desapareció de las alineaciones titulares del Sevilla FC, con la llegada de Caparrós al banquillo.

- El fútbol es así. A veces no sólo depende de ti. En esa situación me tocó vivir el final de la temporada de otra forma, no siendo tan habitual. Aún así, si no me equivoco, jugué siete de los diez partidos con Joaquín. Pero pienso que el gran futbolista es capaz de estar en cualquier situación y estoy predispuesto siempre a estarlo en cualquier situación que se me presente.

- Agosto, a priori, será el mes de la Europa League. La posibilidad de luchar por un nuevo título. ¿Son conscientes de que este verano habrá pocas vacaciones?

- Son suposiciones. No se sabe qué va a pasar ni cómo va a suceder. Por mucho que opine o piense, de poco va a valer. Repito, estar preparado para lo que llegue: sea bueno, malo, bonito o más feo. Estar preparado para todo.

- Lo que no es una suposición es que el coronavirus marcará un antes y un después en la vida. También en el fútbol. ¿Son conscientes los futbolistas del circo en el que viven y del que forman parte? Las muertes siguen contándose por miles en el mundo y nosotros estamos hablando del que se reanude la competición€

- Sí, pienso que es importante recordar siempre de dónde vienes y ser consciente de que somos unos afortunados. Nos hemos ganado un puesto en la máxima categoría, pero sin olvidar que la realidad de la vida no es sólo ésta, sino que hay mucha más vida. Y pienso que esto nos va a servir para valorar más las cosas, no sólo a los futbolistas, sino a todos. Valorar cada pequeño detalle que te regala la vida. Bien sea un pequeño paseo con tu pareja, con tu familia; o poder ir a comprar a un supermercado acompañado de alguien. Esta cura de realidad nos va a venir bien a todos, la vida nos ha sacudido. Nos ha dicho dónde estamos y quiénes somos.

La magia, su pasión más allá del fútbol

Una de las grandes pasiones de Sergi Gómez, junto al fútbol, es la magia; algo que le viene desde pequeño, pero en lo que no empezó a creer y practicar con ahínco hasta los 18 años. "El tema de la magia viene diez años atrás. Siempre me había gustado de pequeño. No por falta de tiempo, pero quizá sí por desconocimiento de esta afición, no lo había practicado más. Pese a ello, siempre tuve mi paquetes de Magia Borrás y practicaba. Cuando empece a vivir con Sergi Roberto y Marc Muniesa, con 18 años recién cumplidos, fuimos a comprar y con un paquete de algo venía un truco. Practiqué y se lo hice a ellos; alucinaron. Era algo muy simple. Al día siguiente, igual en el vestuario. Entonces, dije: Tengo que probar más. En Barcelona, por suerte, había mucha tiendas de magia, y fui haciendo contactos, hasta hoy". En el vestuario sevillista, ya ha seducido a algún compañero como Óliver Torres, al que ha contagiado su pasión.