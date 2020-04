Reunión a la vista entre Franco Vázquez y el Sevilla

El futuro de Franco Vázquez en el Sevilla se presenta bastante incierto. En las últimas semanas, el jugador ha admitido que no tiene noticias del club y, al mismo tiempo, desde Italia y Argentina no paran de salirle pretendientes. Con sólo un año más de contrato, el argentino no esconde que está a expensas de recibir una llamada del club para empezar a definir su destino y esta, según ha admitido su representante, está prevista a corto plazo; tan pronto como la situación lo permita.

Mientras llega ese momento y teniendo en cuenta que la complicada situación actual por la pandemia del coronavirus retrasa todas las gestiones previstas, el agente del Mudo, Fernando Cosentino, ha salido al paso para asegurar que, pase lo que pase, la relación con el club nervionense es mágnífica. "Franco le está muy agradecido al Sevilla por el trato que le han dado y le dan. Tenemos que esperar ahora a ver cuál es la decisión que se toma. Hay una reunión prevista, que con todo esto del confinamiento se ha parado", ha señalado en declaraciones a Orgullo de Nervión.

Eso sí, después de su guiño a la Lazio y a volver a compartir vestuario con el 'Tucu' Correa, Cosentino no niega que hay varios clubes dispuestos a fichar al Mudo: "Claro que hay interés. Siempre hay equipos que preguntan. Lo hicieron en el verano pasado y lo hicieron en enero. Pero nos debemos al Sevilla. Franco está muy contento en el club y a todos aquellos que han preguntando le hemos dicho lo mismo, que no es hora de hablar€ Me parecería una falta de respeto al Sevilla".

En Italia, además de la Lazio, la prensa deportiva habla este domingo de que Sampdoria y Fiorentina -que lleva tiempo tentándole- también han movido ficha; al tiempo que desde Argentina le siguen vinculando a los dos grandes de Buenos Aires. Sin embargo, su apoderado, por el momento, cree que el presente y el futuro del cordobés está en Europa. "Es un orgullo para cualquier argentino que te llame Boca y River. Tienen dos grandes plantillas. Claro que es muy bonito, todo un honor, que le hayan llamado Riquelme, Gallardo€ Pero entiendo que no es el momento de regresar. Franco acaba de cumplir 31 años. Tiene mucho fútbol aún. Se cuida mucho y por sus condiciones puede jugar a un nivel excelente durante muchos años", ha considerado.

El jugador ya se expresó sobre este asunto, días atrás y, si bien admitió contactos con los 'Xeneizes', cerró esa puerta. "Mi deseo es volver en algún momento a Belgrano y jugar un par de años. Solamente en Belgrano, por encima de otras ofertas en el país y para que me vean mi familia y mis amigos. Ya llegará la oportunidad, no me gusta vender humo". "Por ahora tengo contrato por un año más en el Sevilla. No me muero por jugar en Boca o River. Nunca estuve cerca ni de Boca ni de River, más allá de que Riquelme me habló hace poco. Le dije que mi idea es quedarme unos años más en Europa. Tengo continuidad en una Liga importante, con rivales de primer nivel. Un aliciente para seguir", dijo el sevillista Franco Vázquez durante un encuentro digital a través de Instagram con el perfil oficial de Belgrano, club en el que se formó como futbolista.

Aunque el rendimiento del 'Mudo' ha sido muy regular a lo largo de estos cuatro años en la entidad de Eduardo Dato, no es ningún secreto que es un personaje secundario en el librillo de Julen Lopetegui, quien salvo sorpresa mayúscula seguirá la próxima temporada. El vasco, es el sexto técnico distinto que ha tenido el mediapunta argentino, quien sólo se ha sentido comprendido y aprovechado bajo la batuta de Jorge Sampaoli, que fue quien pidió su fichaje.