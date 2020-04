Bouna Sarr: "El OM necesita dinero y yo, jugar la Champions"

El lateral derecho, donde Jesús Navas está sin competencia ni recambio específico, es una de las posiciones que más urge reforzar en el Sevilla de cara a la próxima temporada y el nombre de Bouna Sarr no sólo se mantiene entre los habituales de la rumorología propia de estas fechas, sino que, además, va ganando enteros cada día que pasa. Tanto es así, que desde Francia ya le ven compartiendo vestuario de nuevo con Lucas Ocampos.

Así lo apuntaba este lunes L'Equipe. El prestigioso diario deportivo francés recordaban el éxito del conjunto nervionense con el extremo argentino -fichado por 15 millones, ha visto cómo se revaloriza al triple de su coste y, además, es el 'pichichi' del equipo- y asegura que Monchi ya prepara el terreno para repetir maniobra con Bouna Sarr, a quien, siempre según el citado medio, el Olympique de Marsella ha tasado en 10 millones de euros. Se trata de una cifra asequible sobre el papel que, según el propio jugador, se debe a la necesidad de vender que tiene el club galo y a sus propios deseos de dar un nuevo paso en su carrera.

"Siempre dije que mi sueño era jugar la Champions League con el 'OM'. Después, hay ciertos elementos que no podemos controlar. No voy a entrar en detalles, pero vemos que el club necesita dinero, está un poco en dificultades financieras. No estaré solo en la toma de decisiones. Pero por mi parte, mi primer deseo es descubrir la Champions. Ahora, hay ciertas cosas que no controlo y el 'OM' tomará decisiones de acuerdo con las oportunidades que haya", ha manifestado el futbolista pretendido por el Sevilla, que cuenta con una fuerte competencia.

En este sentido, diversos medios apuntan a que el lateral derecho franco-guineano, de 28 años y con contrato en Marsella hasta 2022, tiene al menos a seis clubes muy interesados en hacerse con sus servicios. El Sevilla aparece como el mejor situado, pero con el pugnan los ingleses del Everton y West Ham, los alemanes del Borussia M'gladbach y Wolfsburgo y el Atlético de Madrid, quien según varias fuentes habría hecho recientemente un sondeo para saber cuál es la situación de Sarr.