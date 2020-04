Lopetegui: "La gente piensa que todos los futbolistas tienen chalets, pero esos son los menos"

El técnico del Sevilla F.C., Julen Lopetegui, se mostró tajante en cuanto al tiempo de preparación que necesitarán los equipos tras el parón por el coronavirus si se quieren evitar sorpresas desagradables en forma de lesiones. "Creo que necesitaremos un mínimo de cinco semanas para poder jugar un partido cada tres días en un escenario emocional difícil de entender y que nadie ha vivido nunca, no sólo por jugar a puerta cerrada, así que necesitaremos las mejores condiciones", confesó el vasco en una entrevista al diario 'Marca', en la que hace hincapié en un precedente, al otro lado del Atlántico, que le da que pensar.

"En la NFL (liga de fútbol americano), en 2011, una parada de unos tres meses por un problema laboral desembocó en que a la vuelta tuvieron 12 roturas de tendón de Aquiles en el primer mes de competición, cuando venían promediando cinco en toda la temporada", recalcó un Lopetegui, que reconoció que mantiene conversaciones privadas con todos los jugadores y que intenta no comer mucho y mantenerse a tono con una bicicleta estática.

El preparador nervionense aventuró una vuelta al trabajo atípica en lo psicológico, ya que deslizó que, al igual que en el plano físico, a nivel mental los jugadores también se resienten en una situación como esta. "Va a ser un escenario tremendo, habrá situaciones muy heterogéneas y un escenario emocional bastante complejo. La gente piensa que todos los futbolistas tienen chalets y grandes parcelas, pero esos son los menos. Ha habido contagios en muchos equipos, esto no es ajeno a ninguna profesión, ni a la de futbolista", manifestó.

Pese a ser parte implicada, restó importancia a los criterios de clasificación para competiciones europeas, dado que ahora, en palabras del técnico, "lo primero" es el bienestar de todos. "Me atrevo a decir que va a ser en cierto sentido un esperpento porque no sabemos hacia dónde va a ir esto. Por eso hay que tener calma y esperar, dando prioridad a la salud", ahondó el entrenador sevillista, que insistió en que "la prioridad absoluta es que los contagiados no contagien, y los que no lo están no lo cojan". "Hay que confiar en la ciencia, aquí no puede mear más lejos o más alto el fútbol", añadió.

Sobre los contratos que expiran el próximo 30 de junio, el míster valoró que "es una situación compleja y difícil para los que toman las decisiones", al tiempo que, en cuanto a la rebaja salarial del plantel, dejó claro que los jugadores "no se pusieron de perfil". "Yo sólo he tratado de dar mi opinión tanto a los jugadores como al club, pero los que han sido solidarios han sido los futbolistas, escuchando las opiniones de todos. Todos tenemos que arrimar el hombro en estas circunstancias", afirmó.

"Sevilla tiene duende, una historia extraordinaria a sus espaldas, una afición fantástica, unos éxitos europeos recientes que la han posicionado a nivel mundial, una exigencia enorme y una estructura grande pero tremendamente ágil. Cuenta con todos los ingredientes para que un entrenador esté feliz, motivado, contento y agradecido a esta oportunidad que me han dado", reconoció sobre su experiencia al frente del banquillo nervionense en una entrevista enmarcada dentro de la iniciativa solidaria 'Nuestra Mejor Victoria', encabezada por Rafa Nadal y Pau Gasol.

Por último, a tenor de su experiencia como seleccionador, Lopetegui también valoró cómo cree que afectará esta crisis al combinado nacional. "La selección también se ve afectada, y entiendo que cuando se junten ya habrá habido un recorrido en sus clubes. Con la certeza de que el arranque va a ser con los jugadores en malas condiciones físicas, y eso lo vamos a asumir todos los entrenadores. Pero a la primera ventana de selecciones los futbolistas ya llegarán con un recorrido anterior", concluyó.