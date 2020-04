Palop: "El gol de Puerta es el que más he escuchado celebrar a la gente"

Andrés Palop, protagonista durante una de las etapas doradas del Sevilla F.C. y que ha superado recientemente el coronavirus COVID-19, recordó este lunes, cuando se cumplen 14 años del zurdazo de Antonio Puerta que abrió las puertas de la gloria a los nervionenses, lo que significó para él aquel duelo frente al Schalke 04 en la Copa de la UEFA. "Fue una explosión de alegría, yo lo sentí desde la portería en todo el estadio. Para mí ha sido el gol, de todo lo que he vivido en un terreno de juego, que más he escuchado celebrar a la gente. Fue algo increíble. Cuando la gente sacó todo lo que tenía dentro, sonó como el doble o el triple. Como ese no ha habido ningún otro. Fue extraordinario vivirlo desde allí dentro", afirmó en 'SFC Radio'.

El exmeta levantino también reveló una anécdota cuando Cristóbal Soria fue a recogerlo al aeropuerto en el momento en que firmó por los de Nervión. "Venía de ganar títulos con el Valencia, y cuando uno empieza a tocar eso quiere seguir ganando. Yo los quería encontrar desde dentro del terreno de juego. Cuando Cristóbal Soria vino al aeropuerto a por mí y me iba a llevar al hotel Lebreros, hay un momento en el que hay mucho silencio, y le digo 'qué pasa, Cristóbal' y él me dice que estaba hundido porque el vecino acababa de ganar la Copa del Rey y nosotros no habíamos podido ganar aún nada. Entonces, yo le dije 'no te preocupes, que nosotros vamos a ganar muchas cosas', y él se me quedó mirando con esa media sonrisa, no sé si pensando que era otro vendedor de humo", contó el de La Alcudia.

Palop recalcó que "la clave fue el grupo" que conformó ese Sevilla de los éxitos. "Hubo un momento de dudas, se vendió a Sergio Ramos y Baptista y nos entró un poco el miedo, porque son jugadores que marcaban diferencias. Pero luego vino Freddy (Kanouté), Dragutinovic, Enzo Maresca. Monchi buscó un perfil de gente con mucha hambre. Estaban en un momento importante de su carrera, más la gente que permanecía en el equipo y la gente joven (Navas, Puerta); se juntaron ingredientes increíbles para que se formara un gran grupo, y luego un entrenador que supo manejar el equipo, les dio protagonismo a todos. El ambiente fue extraordinario para que al final se consiguiera todo esto", reconoció.

El valenciano insistió en que ese equipo tenía mucha confianza, algo que derivaba del trabajo y la actitud de un plantel con ganas de hacer cosas importantes. "Nos vimos con muchísima confianza. Veías al equipo cómo entrenaba y sólo con ver cada situación de entrenamiento decías 'es imposible que el equipo contrario nos pueda ganar'. La actitud, el hambre... Si nosotros hacíamos nuestro trabajo bien, era muy difícil que el otro equipo nos ganara. Cada partido nos intentábamos superar, y eso nos permitió que nos sintiéramos poderosos y fuertes fuera cual fuera el adversario", remarcó el exmeta y ahora entrenador, que agradeció el mensaje de ánimo que le envió Superpaco y dijo sentir una conexión muy especial con su exequipo.

"Es mi vida, tengo un sentimiento hacia el club. Lo siento muy adentro, es el club que me dio la oportunidad de vivir todos esos momentos cuando nadie confiaba en mí a nivel deportivo. 'Es un buen suplente, cuando juega lo hace bien'. Ésta era un poco mi etiqueta, y le daré siempre las gracias a Monchi de que tuviera la valentía de apostar por un portero de 32 años, suplente en el Valencia. A partir de ahí vino todo después y sigo teniendo mucho cariño de la afición. Lo es todo para mí y lo seguirá siendo", aseguró el levantino, que no tiene nada claro que se pueda volver a jugar a medio plazo.

"Sinceramente, lo veo difícil. Está habiendo muchos infectados, muchas muertes. Tenemos que ir con mucha cautela. La LFP, la RFEF tienen que ir buscando distintos escenarios, ya que cuando esto esté controlado se debería reanudar. No sabemos lo que va a suceder. Un día se dice que se van a hacer los test y al día siguiente se anulan. Lo primero de todo es buscar la salud de toda la gente. El fútbol sin público es complicado, se juega para el divertimento de toda la afición. Si se reanuda, que sea con todas las garantías. Si se inicia y hubiera algún infectado, imagina la imagen", concluyó.