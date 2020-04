Suso: "Yo creo que no volveremos a jugar"

El español Jesús Fernández, Suso, extremo del Sevilla FC, es de la opinión de los que cree que LaLiga no se volverá a jugar en esta temporada porque "todavía la situación del coronavirus es complicada", aunque subrayó que la decisión pertenece a las autoridades competentes. "El lunes parece que volveremos a trabajar de forma individual. El país tiene que ver cómo evolucionan los contagios. Depende de eso. Yo creo que no volvemos a jugar porque todavía la situación del virus es complicado", afirmó Suso en una entrevista a la televisión italiana Sky Sport. "En Francia se ha cancelado. No lo sé, dependemos de cómo evoluciona el virus", agregó.

Suso regresó en el último mercado invernal al Sevilla tras vivir tres temporadas y media en el Milan, un club al que está muy agradecido pese a las dificultadas de los últimos seis meses. "Siempre he dicho que Milán es la ciudad en la que me convertí en un gran jugador. Estoy y siempre estaré vinculado con el Milan. ¿Si echo de menos a la ciudad? Sí, algunas cosas sí, pero ahora en España estoy cerca de mi familia, es una sensación que llevaba tiempo sin tener", explicó.

"Lo que no me gusta es que la gente se olvida todo lo que hice por el Milan por los últimos seis meses. Era una situación complicada y se dio esta oportunidad de venir al Sevilla y quise ir", prosiguió.

No descarta "regresar a Italia en un futuro", pero de momento su objetivo es competir en la Liga de Campeones con el conjunto de Nervión. "Mi objetivo es llegar a la Champions. Somos terceros, no digo que esté hecho, pero vamos por el buen camino. El otro objetivo era la Eurocopa. Tenía ilusión por volver a la selección", afirmó Suso, que fue cinco veces internacional. "Estoy muy feliz en Sevilla y los grandes jugadores deben jugar la Liga de Campeones. Es algo que dentro de mí quiero alcanzar y para seguir creciendo tengo que hacerlo", insistió.

Por lo referido a su experiencia milanista, Suso informó de que el compañero con el que mejor se llevaba era su compatriota Gerard Deulofeu. "Me encontré muy bien con muchos, con Deulofeu fue muy divertido y es el más simpático. Le conozco desde que tengo 15 años y es muy simpático. Creo que él quería quedarse en el Milan. Era un jugador que se debía comprar, porque jugadores como él hay pocos", dijo Suso, que jugó con Deulofeu en los primeros seis meses de 2017.

También desveló que, en el pasado, hubo conversaciones con la Roma del entonces director deportivo Ramón Rodríguez, Monchi, y con el Inter de Milán del técnico Luciano Spalletti. "Cuando Monchi estaba en la Roma hablamos, aunque no fue nada serio. Con el Inter sí que había una oferta, hablé con Spalletti, que quería que fichara por él. Yo estaba de acuerdo, porque en ese momento el Inter jugaba muy bien. Pero me daba pena cambiar de equipo. Sería feo cambiar el Milan por el Inter", dijo.