José Manuel Casado cuelga las botas en su tierra tras una carrera brillante

José Manuel Casado dirá adiós a la práctica del fútbol tras una última temporada en el Coria Club de Fútbol, el equipo de su tierra y en el que decidió poner fin a una trayectoria brillante. El canterano del Sevilla se despide tras haber jugado con cinco equipos andaluces diferentes en Primera división -el único que lo ha hecho- además de con el Rayo Vallecano. El lateral zurdo coriano, de 33 años, también tuvo una breve experiencia en la Championship británico, de la mano del Bolton.



Talento precoz, elcaptó joven a lo que hoy sería un prototipo de lateral por su. Esa calidad no pasó desapercibida para el, que se lo llevó a La Masía. Sin embargo, Casado, donde daría todos los pasos hasta efectuardel Sevilla en El Madrigal ante el Villarreal el 11 de noviembre de 2007. Antes había logrado el ascenso a Segunda división con el, con el que compitió en la Categoría de Plata.

En la 08/09, Casado fue cedido al Recreativo de Huelva, su segundo equipo andaluz en la elite. También jugó a préstamo en el Xerez y en 2010 fue traspasado al Rayo Vallecano, donde alcanzó su mayor nivel. Contribuyó al ascenso a Primera división y se consolidó a las órdenes de Paco Jémez hasta que una lesión en el ligamento cruzado de su pierna derecha en mayo de 2013 frenó su carrera. En octubre de ese año se fue al Málaga y aún defendería una quinta camiseta de un equipo andaluz en Primera división, la del Almería.

En el año 2015 firmó por el Bolton, de la Championship británica y antes de firmar por el Coria Club de Fútbol jugó en el Numancia y en el Recreativo de Huelva en la división de Plata del fútbol español. Esta temporada regresó a su pueblo para defender los colores amarillo y blanco. El brote del coronavirus no impedirá que se despida sobre el terreno de juego, ya que el ahora representante de jugadores prepara una despedida junto a excompañeros y amigos en el césped del Estadio Guadalquivir.

Sobre su trayectoria

"Como andaluz, para mí es un honor ser el único futbolista que ha defendido a cinco equipos andaluces en Primera. También he sido feliz en mis otros equipos, el Rayo,el Numancia y el Bolton. Sólo me quedaba jugar en mi pueblo y esta temporada he podido hacerlo".

La despedida

"Estoy preparando algo especial, con amigos y compañeros para cuando vuelva la normalidad. Aprovecho también para mandar mi apoyo en este momento complicado para todos".