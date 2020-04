Negredo: "Admiro a Rakitic, pero la seguridad es lo primero"

El exjugador del Sevilla F.C. Álvaro Negredo, ahora en el Al-Nasr Sports Club de Emiratos Árabes Unidos, pone freno al deseo de Iván Rakitic por volver a jugar. El centrocampista croata del F.C. Barcelona ha indicado que quiere volver a jugar y que está dispuesto a arriesgar y contagiarse al igual que hay "héroes que están luchando por nuestras vidas".

Negredo, en cambio, aun mostrando su admiración por su excompañero, entiende que no se puede reanudar LaLiga con un 50% de seguridad. Considera que hay que ser prudentes porque "no sólo juegan los futbolistas. Hay muchos empleados en los clubes y lo primero en estos momentos debe ser la salud".

"Me parece bien lo que ha comentado Rakitic porque demuestra que tiene ganas de jugar, pero ahora lo primero es la salud. No estamos hablando de un partido en que juegan sólo once contra once. Hay un personal del club, un staff, muchas personas€ y no se puede salir con un cincuenta por ciento de seguridad. Primero hay que controlar la situación y después volver", ha comentado Álvaro Negredo en una entrevista concedida a Sevilla F.C. Radio.

Negredo está viviendo la crisis generada por el coronavirus con cierta ansiedad, no tanto por él, pues en los Emiratos Árabes la situación está bastante controlada, como por la mayor parte de su familia, que vive en España: "Estoy más angustiado por ellos que por uno mismo, porque aquí estamos más seguros. Lógicamente me preocupo porque tengo familia en Madrid, en Valencia y en el norte de España, donde está mi hija. Y no sabemos si podremos viajar a España".

La liga también está suspendida en los Emiratos Árabes Unidos y Negredo trata, como ocurre en España, de mantener la forma en su domicilio particular: "Estamos en casa y seguimos conectados a través de videollamadas. Tratamos de no perder la forma física. Aquí han abierto ya, pero no se puede salir por la noche. Si se sale, hay que hacerlo siempre con precauciones, con guantes, mascarillas€ Tenemos un poco más libertad que en España, pero hay que actuar con precaución".

Negredo opina sobre el Sevilla de Lopetegui

Negredo también se ha referido a la temporada que está realizando el Sevilla de Lopetegui: ·Sabemos que Madrid y Barça van a estar ahí y es muy difícil alcanzarlos. Pero el Sevilla está tercero, está dando un gran nivel y si sigue así va a pelear por esa plaza para no perderla. No sabemos qué va a pasar finalmente, si se acabará o no LaLiga, pero si se juega seguro que van a estar ahí".

"El club tiene una buena base y cuenta con uno de los mejores directores deportivos a nivel mundial (Monchi), porque si cambias diez o doce jugadores cada año y los resultados siguen llegando es porque el trabajo de atrás es bueno. Julen lo está haciendo muy bien y pese a que ha habido muchos cambios el Sevilla está tercero. El único borrón es la Copa, pero sabemos que la Copa del Rey es así. Ojalá que siga estando lo más alto posible porque el Sevilla es un club muy importante para mí", ha afirmado.