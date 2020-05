De Jong acepta la crítica: "La afición del Sevilla es fantástica"

Luuk de Jong tiene como objetivo en el Sevilla demostrar que, al tercer intento, puede triunfar en una de las grandes ligas europeas. No lo consiguió en Alemania, durante su etapa en el Borussia M'Gladbach (ocho goles en 45 partidos), y tampoco en Inglaterra, en su corta estancia en el Newcastle (no marcó en 12 partidos). A Nervión llegó con ganas y con una magnífica tarjeta de presentación: sus 32 tantos y 10 asistencias de su último año con el PSV holandés. Sin embargo, sus primeros pasos en LaLiga no han sido nada sencillos. Aunque ha sido fijo para Lopetegui, ha sufrido una mala racha anotadora y ha escuchado pitos de su afición, lo que no le impide tener palabras de elogio para el sevillismo ni hacer un balance positivo de lo vivido hasta este parón.

El internacional holandés ha sido el último protagonista en pasar por el canal oficial del Sevilla en Instagram, donde además de asegurar que está progresando mucho con el castellano, destacó el que, a su juicio, es el mejor de los seis goles que suma como nervionense (cinco en Liga y uno en Copa): el definitivo 1-2 en el Benito Villamarín, el del triunfo en su primer duelo hispalense: "Fue un gran momento marcar en el derbi contra el Betis. Además fue el gol de la victoria y eso lo hizo aún más especial. Ya es parte de la historia y siempre recordaremos ese momento. Tras el pitido final todo fue una gran fiesta y fue algo increíble".

De Jong indicó que su sitio favorito de la capital andaluza "es el estadio" Ramón Sánchez-Pizjuán, gracias a esa afición que ha sido tan exigente con él, pero que crea un contexto mágico: "Me encanta estar allí sobre el césped, el ambiente es espectacular y la sensación es fantástica". "La afición es fantástica. Cada partido nos ayudan a ganar y creo que estamos terceros gracias a ellos. Me gusta mucho esta afición", agrega el delantero, a quien el parón ha resultado especialmente inoportuno, pues ha coincidido con su momento de mayor regularidad.

Enero acabó con las salidas de Chicharito y Dabbur y la llegada de nueva competencia, En-Nesyri, a golpe de talonario; pero justo ahí fue cuando el espigado ariete sacó su mejor versión. Puso firma al primer gol del Sevilla en 2020, en Copa ante la Unión Montañesa Escobedo; hizo dos golazos al Real Madrid en el Santiago Bernabéu (uno anulado por el VAR), repitió a la semana siguiente contra el Granada, firmó un partidazo en Getafe (asistencia incluida) y volvió a marcar en el valioso empate ante el Atlético en el Wanda, en el último choque antes del parón.

Más que lamentarse por este inoportuno frenazo que el coronavirus ha supuesto en su aclimatación, De Jong se muestra optimista de cara a poder terminar la temporada y trabaja duro en casa para presentar un estado óptimo de forma cuando le toque volver al trabajo. "Estoy bien. Claro que me encantaría estar entrenando sobre el césped y jugando en estadios, pero hay que entrenar en casa y mantenerse en forma porque esperamos que pronto termine esto y podamos volver al terreno de juego".

Fuera del terreno de juego, el ariete blanquirrojo contó que una de sus mayores aficiones son los videojuegos: "Mi favorito es Call of Duty Warzone, me encanta jugar con mi hermano, amigos y compañeros del equipo. También suelo jugar a veces al Fornite". Además, reconoció que le encanta la gastronomía oriental y le encanta probar cosas diferentes allá donde va. "Mi comida favorita es el sushi. Me encanta la comida japonesa, pero me gusta probar cosas nuevas y platos nuevos de diferentes países", explicó. Los aficionados también le preguntaron quién era su ídolo de pequeño, a lo que De Jong respondió sin dudar: Thierry Henry: "Mi ídolo de niño era Henry. Era muy rápido y hacía grandes goles. No era el mismo tipo de jugador que yo, pero me encantaba verlo".