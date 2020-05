El mercado y la pandemia, según Monchi

El director general deportivo del Sevilla FC, Monchi, trabaja con un ojo puesto en el mercado de fichajes y con otro en la actual situación del fútbol marcada por la pandemia de la Covid-19 y que, irremediablemente, afectará al funcionamiento de todas las direcciones deportivas de los clubes de fútbol.

Se avecina una crisis económica en todos los ámbitos de la sociedad y el fútbol no será ajena a ella. Mucho se habla de que en los próximos mercados de fichajes no se manejarán esas cifras astronómicas de antaño y que la cantera y las cesiones adquirirán una mayor relevancia. Algo a lo que el propio Monchi no es ajeno y por ello está ojo avizor a cualquier oportunidad.

El Sevilla, como todos los clubes profesionales, está perdiendo dinero desde el parón por la pandemia. Si llega la buena noticia de la reanudación de LaLiga, las pérdidas serán menores, pero seguirán estando ahí. Si no regresa, las pérdidas se multiplicarían. Sea como fuere, el de San Fernando mantiene la calma pues a los nervionenses la avala su buen hacer tanto en lo deportivo como en lo financiero de las dos últimas décadas.

Pero si hay que vender, se venderá. Al club de Nervión nunca le ha temblado el pulso a la hora de tener que deshacerse de sus mejores jugadores, y si para amortiguar esta crisis debe hacerlo, así será. "Se están dando los pasos necesarios y de manera muy trabajada para que podamos volver. Me preocupa en primer lugar la salud, que es lo más importante, pero también me preocupa la estabilidad económica de los clubes, evidentemente", reconocía Monchi ayer para TVE.

Y es que como el propio dirigente viene advirtiendo en las últimas, el fútbol que vuelva no será igual al que había antes de la pandemia: "Lo que nos vamos a encontrar cuando se pueda reanudar a la normalidad va a ser distinto. Eso ya lo sabemos".