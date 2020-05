Fernando: "Tenemos ganas de volver, pero si me contagio puedo meterlo en casa"

Fernando Reges, centrocampista del Sevilla FC, espera con ganas el momento de volver a los entrenamientos con sus compañeros y de poder competir en LaLiga, eso sí, siempr que sea con "responsabilidad". "Cada persona tiene una forma de pensar. Hay muchos jugadores jóvenes y a veces ellos no piensan mucho. Los que tenemos experiencia somos responsables y esperemos que ellos también sean responsables. Yo he sido joven y la cabeza no es igual. Es un momento en el que todos debemos tener responsabilidad", explicó el brasileño en los micrófonos de Radio Marca.

El '25' del Sevilla FC confía en la profesionalidad de los máximos responsables en caso de que se dé luz verde a la reanudación del campeonato doméstico. "Si Laliga y las autoridades nos dan seguridad tenemos que jugar, tenemos que entrenar. Si todos somos responsables, trabajamos, vamos a casa y cuando vamos a una tienda o supermercado lo hacemos con seguridad, no va a pasar nada", matizó.

El sevillista también dió su opinión sobre la posibilidad de que toda la plantilla se mantenga concentrada mientras se acaba LaLiga: "Es complicado. Tras dos meses metidos en casa, ahora estar semanas concentrados sería duro psicológicamente. Un jugador necesita estar muy bien en lo psicológico para jugar bien al fútbol".

Y es que Fernando es consciente de que volver a la competición conlleva un riesgo al contagio al que estarían expuestos, aunque no por ello ocultó sus ganas de jugar. "Todos tenemos ganas de volver, nos gusta jugar y estar en el campo, pero tenemos que pensar en nuestra familia. Si tengo un contagio no me va a pasar nada, pero puedo meterlo en casa, donde vivo con mi familia y mi suegra, y a muchos compañeros les da miedo por si conviven con un familiar de riesgo", comentó.

Por último, el mediocentro nervionense mostró sus dudas en cómo proceder en caso de que se produzca algún contagio en la plantilla y en cómo afectaría a la reanudación: "En la primera fase no vamos a tener contacto. La siguiente fase es más complicada, imagina que antes de empezar LaLiga nosotros tenemos un contagiado. Es imposible. Si es un jugador importante, va a ser más injusto. Es algo que no podemos controlar".