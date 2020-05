Las "lágrimas" que Óliver Torres provocó en su técnico en el Oporto

Sergio Conceiçao, entrenador del Oporto, se ha referido en Portugal a la marcha de Óliver Torres al Sevilla F.C. el pasado verano, destacando las cualidades del joven futbolista, tanto dentro como fuera del campo. Algo de lo que el extremeño ya ha podido dejar constancia durante sus primeros meses en Nervión.

"Óliver es un niño fantástico. Tuvo un hechizo positivo en el Oporto. En el primer año, hizo su contribución, como lo hicieron otros; fue un jugador apreciado por muchos aficionados, pero no debemos olvidar que el Oporto vive días difíciles. Es difícil retener a los jugadores; un año antes del final del contrato, quien quiere, se va", comenzó explicando el preparador luso para, luego, continuar lamentando la marcha de Óliver: "No pude resistirme, cuando me lo comunicó la gerencia, fue una semana de lamentaciones. Tuve lágrimas en los ojos durante una semana por su marcha. Ya no se sentía cómodo jugando para el Oporto. Quería dar un paso adelante. Sobre todo, a nivel familiar".

Y, así, siguió argumentando Conceiçao su relación con Torres: "Estamos hablando de un jugador que tenía partidos y rendimiento, pero también necesitamos analizar el ajuste. No estoy sacudiendo el agua de la superficie; estoy diciendo que fue una decisión conjunta por la importancia de la operación. La estima que le tenía a Óliver era la misma que le tenía cuando llegué. Pero hay cosas que yo, como entrenador, no soy capaz de controlar".