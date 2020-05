Del Nido y su posible vuelta al Sevilla: "Eso ahora no toca"

Siempre es interesante conocer la opinión de José María del Nido sobre la actualidad del fútbol y, en especial, de su Sevilla FC. En un segundo plano ahora, el que fuese presidente nervionense entre 2002 y 2013 ha abordado el asunto de la reanudación de LaLiga en una entrevista con Cuatro. Y aunque el conjunto nervionense saldría beneficiado si no se juega más, pues tendría billete para la Champions, el abogado apuesta por acabarla, aludiendo al fútbol como motor de una economía que se verá muy resentida.

"Yo creo que la competición se tiene que terminar. ¿Cuándo? Pues cuando las normas lo permitan y los expertos lo digan. Se están perdiendo muchísimos puestos de trabajo y esto es una cadena, si la cadena productiva se rompe, perdemos todos. Mi opinión personal es que el campeonato de Liga se tiene que acabar", señaló. Además, Del Nido, un asiduo de nuevo en las gradas del Pizjuán, no escondió que tiene 'mono' de fútbol. "Evidentemente, se echa mucho de menos el fútbol, verlo por televisión, escucharlo por la radio y acudir al estadio", aseguró el exmandatario, que recordó cómo vivió hace 16 años el gol de Puerta al Schalke y aprovechó para sacar pecho de su brillante gestión: "Cuando marcó Puerta, di un salto que no me choqué con la tribuna de arriba de milagro. De hecho, se me cayó el móvil y no lo encontraron los empleados del club hasta dos o tres horas después. Fue el gol que nos cambió la vida. Cinco títulos en quince meses, que se dice pronto...".

Unos éxitos que podrían haberse redondeado con aquella Liga que se esfumó en Mallorca. Aunque Del Nido no renuncia a volver a vivir algo así y tira de un lema que hizo popular en su día para justificarlo: "El tiempo dirá si existe la posibilidad de poder conseguirlo, porque no olvide que lo mejor está por llegar".

Lo que de momento no sucederá es verle de nuevo en la presidencia, si bien al ser cuestionado por un futuro regreso, tras firmar meses atrás la paz con José Castro, tampoco lo descartó: "Eso no toca ahora".