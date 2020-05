Caparrós: "Las clasificaciones hay que hacerlas en el campo"

Joaquín Caparrós, seleccionador de Armenia y exentrenador del Sevilla FC, sigue a la espera de tener autorización para poder viajar hasta Ereván, capital armenia, para retomar su trabajo como técnico del combinado nacional aunque trabaja en la distancia desde Sevilla. "He hablado con Henrik Mkhitaryan, que es el capitán, además estamos viendo muchos vídeos de los 30 o 40 jugadores que han sido convocados últimamente, haciendo el trabajo que podría hacer en Armenia pero aquí en casa", ha explicado el utrerano en los micrófonos de Radio Sevilla.

Y como voz autorizada en el fútbol español merced a su larga trayectoria en los banquillos, el exsevillista ha dado su opinión la posibilidad de retomar LaLiga. "La industria del fútbol se va a ver afectada pero hay otros sectores, como la construcción por ejemplo, que lleva dos semanas funcionando. Los futbolistas tienen más posibilidades de protegerse porque trabajan en la ciudad deportiva con un servicio médico, además el fútbol tiene esa parte de motivación, tenemos que dejar de escuchar noticias negativas y pensar en el fútbol es algo que nos alegra", ha comentado.

Eso si, Caparros ha dejado claro que lo primero es la salud y por ello ha instado a seguir las directrices de los expertos para poder jugar: "Tenemos que seguir los consejos de Sanidad y ellos han dado luz verde aquí ya para los entrenamientos. Ya no vale que uno no quiera, son las normas y hay que seguirlas. Tenemos que seguir, las clasificaciones hay que hacerlas en el campo, quedan once partidos y se deben jugar. Todos nos tenemos que adaptar y ser solidarios. Yo estaría seguro de entrenar porque hay un servicio médico que nos controla".

Analizando un poco cómo puede afectar la crisis económica provocada por la pandemia en el fútbol, Caparrós ha resaltado la importancia que tendrá la cantera en el futuro más próximo: "Será un antes y un después esta y la próxima temporada porque va a haber un bajón económico. Los ingresos no serán los mismo y el fútbol no es ajeno a ello. Entonces habrá que tirar de cantera y de cedidos, ahora es por fuerza mayor pero yo pienso que habrá una serie de futbolistas que estarán en la selección y saldrán de esta situación de crisis. Ahora estarán obligados a ponerlos pero si hubiera habido una situación más boyante también podrían haber competido con los futbolistas que había antes".

Por último, Caparrós ha advertido de la importancia que tendrá una buena o una mala racha en los 11 partidos de Liga que quedan. "No será un final de campeonato plano, siempre pasa al principio de los campeonatos, que un equipo da la sorpresa con una buena racha hasta que llega la normalidad, también puede ser una mala racha y salir de los objetivos... En el aspecto físico los jugadores estarán al 100%, estoy seguro".