Genaro pone su "polivalencia" al servicio de Lopetegui

Tras debutar esta misma campaña a las órdenes de Lopetegui en la visita al APOEL en la Europa League, Genaro será uno de los seis canteranos que ascenderán al primer equipo desde esta misma semana de cara al tramo final del curso, por lo que mostró su felicidad en los medios del club. "Aunque sea una situación fuera de lo común, siempre es de agrado recibir la llamada de Julen. Que cuente contigo es una satisfacción increíble y vamos a ayudar en lo posible para esperar la oportunidad", aseguró el gerenense, convencido de que puede aportarle cosas al grupo: "Hay que dejarle ver al cuerpo técnico que estoy capacitado para ocupar cualquier puesto de la defensa o del mediocentro defensivo".

Esa versatilidad, de hecho, es una de las virtudes con las que espera complacer a Lopetegui. "La polivalencia es una características que me pueden definir. Tengo capacidad para adaptarme rápido a las posiciones y el jugador está para lo que demande el entrenador. De lo que se trata es de ayudar al equipo", explicó, al tiempo que reconocía las diferencias que ya percibió en su debut: "Se nota el ritmo y la intensidad que le meten nuestros jugadores. Yo creo que puedo estar capacitado para ello. Con trabajo siempre es posible".

"Si algo bueno tiene el fútbol es que hay que adaptarse siempre a nuevos estímulos. Ninguno hemos vivido esto pero el jugador se adapta rápido y jugar a puerta cerrada no va a ser lo mismo, pero si no queda más remedio lo importante es jugar y llevar al equipo a lo más alto", añadió sobre el extraño regreso a la actividad tras casi dos meses confinados: "Está claro que por mucho que entrenes en tu casa y te machaques, no es lo mismo. Eso se va a notar al principio. Vamos a necesitar un tiempo, pero el jugador es camaleónico y nos vamos a adaptar bien".