Nolito: "Me han ofrecido comprar clubes"

Aunque acaba contrato el 30 de junio, la lógica apunta a que Nolito finalizará la temporada con el Sevilla FC y, tras la misma, hará las maletas. Su futuro es incierto, pero el sanluqueño ha desvelado algunas curiosas propuestas de negocio más allá de seguir en activo.

"Me han ofrecido comprar clubes. Una cosa es que no tengo ni idea y segundo que demasiados tengo problemas ya. Intentaría ayudar de otra manera. Como por ejemplo buscar gente que aporte dinero, siempre y cuando hagan las cosas bien", señaló en la Cadena Ser, donde se refirió al caso concreto del Écija, su ex equipo: "Sinceramente, ¿ayudar cómo? Al final la única forma es dando dinero a fondo perdido. Yo no ganaría dinero, porque sería incapaz de quitarle dinero a un club".