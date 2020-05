Monchi aparca la opción de Rakitic... por ahora

Entre el Sevilla y Rakitic, hoy por hoy, no hay nada. Al menos, eso es lo que asegura el director general deportivo del conjunto nervionense, Monchi. Claro está que, si lo hubiera no sería muy inteligente que el de San Fernando airease sus conquistas en estos momentos, dado que la situación del croata en el Barcelona es cada vez más tensa y tanto unos como otros tienen que ir con pies de plomo.

"Con Ivan he hablado una o dos veces, porque tengo una magnífica relación con él y me preocupa su familia, al igual que a él la mía, mensajes normales entre amigos, pero no ha habido nada más allá de eso. Tenemos que estar centrados en el presente. A día de hoy, sinceramente, no hay absolutamente nada con Rakitic", aseguraba este jueves en una entrevista con Muchodeporte el directivo sevillista a colación de las declaraciones del propio Rakitic en las que bromeaba con que seguía esperando su llamada para negociar su vuelta al Sevilla.

Chascarrillos aparte, lo que sí parece claro es que el jugador azulgrana no seguirá la próxima temporada en el Barcelona, pese a tener un año más de contrato. Su situación en Can Barça es cada vez más insostenible. Los culés quieren venderlo a toda costa en la próxima ventana de transferencia y el jugador no quiere marcharse a cualquier precio ni a cualquier destino, con el Sevilla entre sus preferencias. Sin embargo, Monchi prefiere mantenerse al margen de este enfrentamiento y esperar acontecimientos para entrar en acción. "Lo que esté pasando con el Barcelona lo ignoro y no tiene nada que ver con el Sevilla. No voy a descubir ahora a Rakitic, es un excelente jugador, de hecho está en el Barcelona. Somos amigos, pero repito, a día de hoy, el Sevilla y Rakitic no tienen nada en común más allá de su pasado sevillista".

Lo que sí aclara Monchi es que estos meses en los que el fútbol ha parado, su dirección deportiva ha trabajado intensamente rastreando el mercado y diseñando los perfiles de jugadores a los que desea reclutar para las próximas temporadas. "Obviamente no estamos parados, marzo y abril han sido meses muy buenos de trabajo, pero recabando información para dibujar los distintos escenarios posibles. Estamos todos los clubes igual en este sentido. No estamos parados, pero sí actuando con la prudencia necesaria en una situación que no sabemos por dónde va a tirar".