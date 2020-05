Monchi 'confina' a Ocampos y Diego Carlos

El Sevilla cuenta en su plantilla con dos de los futbolistas de moda en Europa. Y lo sabe. Conoce muy bien cómo funciona esto del mercado y cuenta con que el espectacular rendimiento de ambos garantiza mucho ruido mediático. Bayern de Múnich o Atlético son vinculados con Lucas Ocampos, mientras que el Liverpool y el Barcelona son sólo dos de los equipos que en teoría siguen a Diego Carlos. Sin embargo, más tinta que todos estos clubes de postín se gasta cada año con los teóricos objetivos de Florentino Pérez, que según apuntan desde la capital de España tiene en su lista de la compra a ambos.

Es más, en los dos últimos días, incluso llegan cifras y posibles monedas de cambio. Según la información de 'Ok Diario', el traspaso de Ocampos rondaría los 30 millones de euros y, para acercarse más a los 70 de su cláusula, entrarían jugadores como Dani Ceballos o Sergio Reguilón, a través de otra cesión.

Tan avanzado lo pintan, que a Monchi le da la risa, pues no sólo no ha hablado nadie con él, sino que la idea del club es que los dos sigan en la 2020/2021, como piezas esenciales en el engranaje del equipo de Lopetegui. "He leído esa noticia y ya dicen la cantidad y los jugadores que entrarán en la operacion... por lo que poco puedo hablar yo", manifestaba con ironía Monchi, en una entrevista a 'Muchodeporte'.

"Me lo ha mandado un compañero de profesion, aunque si me dicen algo distinto, que Reguilón sería cedido, pues vale. Me acabo de enterar de eso también. No digo que no sea verdad pero a mí que me registren", agregaba al respecto el director general deportivo del Sevilla, a quien, desde luego, no le sorprende que clubes de primer nivel tengan en su radar a Ocampos: "Lucas está haciendo una temporada magnífica y, si en algún campeonato puede llamar la atención, es aquí". Eso sí, "el Sevilla no está negociando absolutamente nada".

"Que puede haber interés o una conversacion mañana, no lo sé; pero a día de hoy nada de nada"", aseveró el de San Fernando, que por ahora remite a los 70 millones de sus cláusulas como punto de partida en una negociación de traspaso. "No le pongamos a la casa el cartel de vender, porque no tengo interes en vender la casa. Y parece que estamos mercadeando. Ocampos y Diego Carlos lo que tienen que hacer es seguir trabajando para defender el magnífico tercer puesto que tenemos si la competicion vuelve. Ahora me preocupan otra cosas, como la salud o ver cómo empiezan los entrenamientos", señalaba.



Final de contratos

También resultaba interesante la explicación de Monchi sobre qué ocurrirá con los futbolistas que acaban contrato el el 30 de junio, tanto los que están en sus filas, caso de Banega, como los cedidos. "Si me rijo por lo que ha dicho FIFA y han asumido LaLiga y la Fedceración, los contratos duran hasta que finalice la temporada, como si fuera un contrato de obras y servicios. Ya se ha anunciado que los jugadores que se acojan a cualquier vericueto legal para no continuar má sallá del 30 de junio no se pueden inscribir en ningun otro sitio. No es nada definitivo, proque hay algun resquicio, pero la buena voluntad va a llevar a la solución", comentaba Monchi, que, por ende, añadió que, aunque la Ligue, haya finalizado, no puede contar con Rico y Gnagnon, "porque no se pueden inscribir en la competición española hasta que termine". "A día de hoy no existe una fecha de inscripción como era el 1 de julio", confirmaba el isleño, que le abre la puerta a los cedidos: "Militan en equipos importantes, la mayoría está jugando habitualmente, por lo que habrá que estudiar caso por caso cuando se vayan reincorporando, que aún no se sabe cuándo por las circunstancias. Son activos del Sevila, que no se pueden desechar ni infrautilizar en ningún caso".

Por último, aclaro la situación de el Mudo. "Estuve hablando con Fernando Consentino, su agente, en Madrid antes de que ocurrira todo esto, y quedamos en que nos hablaríamos al final de la competición, con tiempo y estudiaríamos que es mejor para todos. Franco es un tipo sensacional con el he hablado muchísimo en el confinamientro, entre otras cosas porque es uno de los capitanes. A día de hoy, está muy tranquilo en cuanto a su futuro. Esta centrado en entrenar, en el regreso de la competición. Ahora todo es más difícil de planificar, ahora hay que parar un poco".