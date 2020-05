"A Dabbur aún le duele no haber podido mostrarse ante una afición tan increíble"

Es el gran tema de debate entre directores deportivos, agentes y jugadores. Nadie sabe a ciencia cierta cómo va a evolucionar el mercado de fichajes tras el gran impacto provocado por la pandemia del coronavirus, por lo que en ESTADIO Deportivo hemos querido pulsar la opinión de quienes mueven el producto entre clubes y de un país a otro: los agentes.

Milos Malenovic propieratio de Soccer Mondial, empresa que gestiona el futuro, entre otros, de Dusan Tadic (Ajax), Munas Dabbur (TSG Hoffenheim) o Pedrag Rajkovic (Stade de Reims), el mejor portero de la Ligue 1 durante la ya concluida temporada 19/20 en Francia y a quien no se le deja de colocar en la agenda de un Sevilla FC que busca competencia para Tomas Vaclík.

La idea es que el recambio de Bono tenga un buen manejo con los pies y eso es, curiosamente, lo que destaca Malenovic del cancerbero serbio, el que más paradas ha realizado en 'Le Champìonnat'.

- ¿Cómo imagina la próxima ventana de transferencias?

- Todos esperamos volver pronto a la vida futbolística de siempre, pero la realidad es que la política en los países están basadas en el temor de cometer errores, en que más personas puedan infectarse. Creo que sólo las personas que están enfermas o que tienen cierta edad están realmente en peligro. Pero estarán en peligro con cualquier virus, no solo con la COVID-19. La exageración de los medios también es excesiva... El virus tenemos que tomarlo en serio, por supuesto, pero resulta sorprendente lo que está sucediendo en el mundo en este momento. La ventana de transferencia dependerá de las grandes competiciones, como la Premier League, la Bundesliga, LaLiga y la Serie A.

- ¿En qué sentido?

- Si éstas pueden terminar sus temporadas, obtendrán el dinero pactado con las televisiones. Seguramente, el mercado de verano se moverá incluso más allá de agosto y septiembre. Tal vez no habrá mismas inversiones que en los últimos años, porque todos tratarán de asegurar su presupuesto para la próxima temporada, pero si estas grandes ligas no logran terminar sus competiciones, atisbo un gran problema para los próximos meses, especialmente en el fútbol europeo.

- ¿Qué tipo de operaciones mandarán, a partir de esta crisis económica provocada por el coronavirus?

- Dependerá de eso mismo, de si los clubes de las grandes ligas reciben los pagos acordados por los derechos de televisión. Si no, creo que la mayoría de clubes tratarán de negociar con los jugadores y de reducir sus salarios, como muchos de ellos ya han hecho durante las últimas semanas.

- ¿Caerá también el precio de los futbolistas? ¿No veremos grandes traspasos?

- Depende. El fútbol es el deporte número uno del mundo. Creo que el valor de mercado de los jugadores puede bajar sólo por un corto período de tiempo. Tan pronto como los estadios vuelvan a estar llenos de aficionados y los derechos de televisión se normalicen, el mercado sólo puede volver a crecer, en mi opinión. El marketing y las redes sociales también son componentes importantes en el negocio del fútbol actual.

- ¿Cómo es el trabajo de un agente, tan acostumbrado a viajar, durante este confinamiento?

- Por el momento, terrible. No ver a las personas cara a cara, no viajar, no ver partidos, no planificar la próxima temporada con clientes y clubes... Lo hacemos lo mejor que podemos hacer ahora mismo. Y eso significa estar de 12 a 14 horas al día pegado al teléfono para realizar llamadas y videollamadas con mis clientes y los distintos clubes.

- Dabbur, en particular, se ha visto beneficiado por la parada de las ligas, ¿verdad? He leído que ya se ha recuperado de su lesión.

- Sí, se ha recuperado al cien por cien de su lesión muscular y ya ha vuelto al césped con el Hoffenheim.

- En Sevilla, los aficionados aún lo recuerdan. ¿Por qué cree que no pudo brillar en Nervión?

- Una vez que estuve en el estadio del Sevilla FC, Munas recibió grandes ovaciones justo cuando salió a calentar por la banda durante el partido. Fue un momento de locura... Los aficionados en Sevilla son increíbles. Todavía está decepcionado, porque no pudo tener una oportunidad real de mostrar su mejor fútbol, especialmente para de cara a esos increíbles seguidores que siempre le brindaron un gran apoyo.

- Es que apenas tuvo oportunidades...

- Realmente, tuvo escasa suerte. Cuando firmamos con el Sevilla, en enero de 2019, el equipo jugaba principalmente con un sistema de dos delanteros. Y ése era el plan también con Munas. Llegó el verano, seis meses después, y ya había un nuevo técnico, el señor Lopetegui, con otra idea: jugando con un solo delantero, un número '9' clásico, el hombre gol. Munas no tuvo un comienzo fácil, pues necesitaba tiempo para adaptarse. Nuevo idioma, nueva mentalidad de las personas, nuevo país.

- Ni era '9' ni era extremo.

- El entrenador no lo vio desde el principio como su verdadero número '9' y sabíamos que tendrá un período difícil en Sevilla. Un nuevo entrenador siempre puede cambiar mucho en un club, en un equipo. De modo que Munas fue un ejemplo de una transferencia importante para el club, pero no estaba en los planes prioritarios del entrenador. Esto puede suceder en todas partes. En este momento, Lopetegui era el entrenador y tiene el derecho de decidir en qué sistema quiere jugar y quién juega. Es por eso que siempre nos mantuvimos profesionales con el Sevilla FC y presioné a Munas todos los días para que trabajara aún más duro y realizara sesiones adicionales. La vida te devuelve las cosas buenas si te lo mereces, por lo que obtuvo un gran contrato en Alemania y ahora está muy feliz allí.

- Ahora en Sevilla se habla mucho de otro de sus clientes, Rajkovic, posiblemente el mejor portero de la Ligue 1 19/20. ¿Sabe si le ha seguido Monchi? ¿Hay posibilidades de que cambie de aires en verano? ¿Cuáles son las cualidades del portero serbio?

- Sinceramente, no hablé con Monchi sobre Rajkovic. Monchi conoce muy bien el mercado y estoy seguro de que conoce a Rajkovic. 'Pedja' tuvo una temporada increíble en Francia y veremos qué sucederá este verano. Él es muy bueno con los pies. Juega muy bien al fútbol desde atrás, como si fuese un líbero, para construir el juego. El siguiente paso debe ser un club al que le guste jugar al fútbol y construir el juego desde abajo, donde el portero debe tener estas cualidades.