Sergi Gómez analiza la vuelta a los entrenamientos y el 'nuevo' fútbol

El Sevilla comenzó ayer los entrenamientos individuales después de dos meses de confinamiento debido a la crisis del coronavirus. Uno de los protagonistas de esa sesión fue Sergi Gómez, que ayer por la noche atendió a los micrófonos de Cadena Ser para analizar cómo había sido la vuelta al trabajo después de tantos días inactivos: "Es como cuando empieza el colegio, el primer día de cole ¿No?, que vas con la mochila ahí con las botas en la mano y todo y bueno, es una sensación extraña pensando que estamos casi a final de temporada. Ha sido algo nuevo para todos, no sólo para futbolistas sino para todas las personas, y que gracias a aquellas personas que se han sacrificado tanto estos días a nivel de sanidad y a nivel de servicios mínimos pues a día de hoy ha permitido que bueno, que hoy hayamos dado un paso de esta manera, aunque sea muy limitado pero ya poder estar en el campo nos da esa libertad".

La sesión fue algo atípica: "Entrábamos de tres en tres, evidentemente con las máscaras y con los guantes y separados a lo ancho del campo y bueno, ha tocado hacer tareas individuales pero es lo que toca, de nada va a servir quejarse ni lamentarse sino que eso es lo que hay y a eso hay que aferrarse. Del trabajo individual que hace cada uno más el que llevamos haciendo durante estos dos meses en casa pues va a ser la solución para que podamos dar un buen nivel físico y futbolístico".

Sobre las pruebas que tuvieron que pasar los jugadores, Sergi Gómez destacó un aspecto algo desagradable: "Es un poco desagradable sobre todo en la nariz eh, algunos ya lo han comentado. Igual encontraban petróleo ahí dentro (Entre risas), y respecto a resultados, que yo sepa esto es confidencial y no tiene por qué saberse nada de nadie".

En el Atlético, además de Lodi, que dio positivo, otros nueve jugadores han pasado la enfermedad: "El que más positivos tenga o más positivos hayan pasado sus jugadores mejor, porque hay menos riesgo en ese equipo, así lo veo yo. Al final el equipo que más limpio esté de eso tiene más riesgo ha cogerlo y que se contagien entre ellos, pienso yo eh, no sé".

¿Tienen miedo los jugadores de volver a la competición?: "Tampoco hemos tenido mucho contacto con ellos. Hemos hablado en los grupos que tenemos a nivel de equipo y la comunicación que tenemos nosotros a nivel de amistad entre nosotros y a ver, nosotros confiamos mucho en que si a día de hoy estamos entrenando en el campo es porque hay un previo estudio de que esto es saludable y realmente no hay riesgo para nosotros. Confiamos plenamente en que desde la gente que está arriba mandando se estén tomando las mejores decisiones".

Durante los partidos se expondrán a muchos contactos: "No deja de ser un deporte colectivo de equipo, entonces es cierto que hay contacto y habrá contacto y si se puede jugar bien, pero bueno, entendemos que si ese contacto se produce es porque los que estamos contactando estamos limpios, entonces vamos a confiar en eso y vamos a ser todos lo más diligentes y respetuosos con esto, porque al final depende de cada uno de nosotros, de nada sirve que diez lo hagan y otros no. Al final hay que ser responsable, ya no sólo en el fútbol sino como la persona que va por la calle sin pensar en los problemas que realmente pudo originar sino sigue el protocolo, es decir, si llevamos dos meses encerrados en casa que nos sirva eso como experiencia de decir si no hacemos caso de lo que nos dicen van a ser otros dos meses. Entonces ya no sólo en el fútbol, sino que pienso que en general tenemos que ser conscientes de lo que hemos vivido y de la gravedad de lo está pasando en el mundo".

Los jugadores del Sevilla no tuvieron ningún problema en reducir sus salarios por esta situación: "Por encima de jugadores somos personas. En momentos así es cuando más se tiene que ver y cuando más se tiene que sacar el lado más humano de la personas, entonces esto es una cuestión totalmente de lógica, y de una cuestión de que hay problemas más graves, entonces si hay que ayudar se ayuda. Pienso que tenemos un gran grupo lleno no sólo lleno de fútbolistas sino de personas y en ese sentido no hubo ningún problema".

Si la competición se reanuda lo hará con un derbi: "Pues sí, la verdad es que nos quedamos ahí a falta de tres o cuatro días para poder disputarlo y bueno, pasó todo lo que pasó. Tenemos muchas ganas y más sabiendo que va a ser una buena entrada, entonces ya te digo, concentrados. Hemos estado dos meses en casa pero entrenando a muerte pensando en ese gran partido".

Jugar a puerta cerrada, una nueva experiencia a la que tendremos que acostumbrarnos: "Por suerte hasta ahora no la habíamos vivido, al menos yo, y no sabría decirte que sensación te da. Es igual que un entrenamiento pero te estás jugando mucho, entonces pienso que el factor psicológico del jugador entra mucho en juego ahí y bueno, hay que ser conscientes de que sí que estamos siempre acostumbrados a estar con nuestra gente en nuestro estadio, cómo nos animan y cómo nos siguen pero ahora ya te digo, nos toca adaptarnos a la realidad y la realidad dice que no puede pasar eso, entonces hay que sacar la concentración, las garras y las fuerzas de donde sean para poder dar el mismo nivel".

Ahora se escucharán todas las conversaciones de los jugadores: "Va a ser interesante porque muchas veces tampoco se escucha con el sonido ambiental. En los entrenamientos hay mucha conversación y en los estadios también a pesar de que en el estadio no se escuche mucho".

Una vez finalicen los once partidos que restan de la liga, tocará jugar la Europa League: "Somos conscientes de ello, también es un privilegio poder jugar esa competición, es decir, que preferimos estar ahí que no en la playa, está claro, pero bueno, se ha dado así, al final hay que asumir la realidad. No queda otra que remar todos en la misma dirección y seguir cumpliendo objetivos".

Una de las novedades de la vuelta del fútbol serán los cinco cambios: "Aún no lo hemos asimilado, no sabemos cómo es. Me parece lógico porque al final se va a jugar cada dos por tres, va a haber muchos partidos y espero que no haya muchas lesiones, que también es un tema importante. Tú puedes entrenar solo pero hay que ver cuanto tiempo se puede entrenar con el equipo desde que empezó la competición, porque esto va a ser la realidad previa a un partido de alta intensidad, entonces por mucho que tu hagas sprint solo no van a ser las mismas frenadas que en un partido. Hay que ver cuanto tiempo nos dejan entrenar con más jugadores antes de los partidos para que se asimile más a eso".

Los test que realizaron a los jugadores generaron mucha polémica en su momento: "No es algo en lo que hayamos podido escoger mucho, al final nos hemos guiado siempre por nuestro servicio médico que creemos que tenemos un servicio médico espectacular. Nuestro doctor Juanjo ha estado a la cabeza junto con la directiva y desde ellos nos han comunicado todo lo que teníamos que hacer. No te puedo decir mucho más porque tampoco hemos hecho mucho más".

Durante la cuarentena, Sergi Gómez se ha mostrado muy activo en las redes sociales: "Hay que aprovechar el tiempo y soy una persona en ese sentido inquieta y he aprovechado estos días pues para hacer algunas cosas que me gustan, que me lo paso bien y que siempre digo que ya llegará el momento de hacerlas no y mira, ahora con tiempo en casa hay ilusión y bueno, he practicado todo aquello que me ilusionada y me gustaba".