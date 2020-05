La teoría de la lampara y la mesa, según Monchi

Monchi, en la sexta entrega de su masterclass a través de los medios oficiales del club, llamada 'Monchi 13 Masterclass', se ha centrado en un trabajo que el director deportivo del Sevilla FC considera "fundamental": los perfiles de los jugadores que se quieren contratar.

Se trata, nada más y nada menos, que del punto clave en el que Monchi se sienta con el entrenador a la hora de definir cómo es el futbolista que necesita, presetándole una lista ya filtrada de nombres. "Yo lo llamo la teoría de la lámpara y la mesa, aunque Rafa Benítez creo que dijo el sofá y la lámpara. Lo importante es acertar al cien por cien en saber qué quiere exactamente el entrenador. Le preguntaron a Rafa: '¿Qué te parece el fichaje de Cannobio?'. Él respondía: 'e'", recuerda Monchi. Algo que, en clave sevillista, vendría en relación a lo sucedido en Nervión con Dabbur y Lopetegui, aunque con la peculiaridad de que el delantero ya estaba fichado por Joaquín Caparrós para el Sevilla FC en enero, pensando todavía que Machín sería el entrenador del Sevilla FC. Un perfil de futbolista muy interesante que, sin embargo, no acababa de encajar en la idea y sistema de Machín, no acabando de ser su '9', ni tampoco un extremo. De ahí que en enero se acabara marchando.

Así deja claro el gaditano que el entrenador siempre debe estar implicado en la planificación del equipo. "Hay que convertirlo en cómplice", asegura Monchi. En este sentido, recordó a un técnico que no pudo triunfar en Nervión como Marcelino: "Tengo una espina clavada con la etapa de Marcelino en el Sevilla. El gran responsable de que no triunfara fue Monchi. Me confundí. No fui capaz de encontrar los jugadores de su perfil. Fue víctima de un error mío", admite.

"¿Conoces o te gusta alguno de estos? Ponlo el primero. Para ti es igual porque ha cumplido todo los parámetros y es igual de importante. Si el entrenador lo quiere, ya tienes un aliado. Que el entrenador vea que has ido a por el que el entrenador haya pedido", concluye Monchi al respecto.