Nolito: "¿El Celta? A mí no me quiere ni el Guadalajara"

Si algo caracteriza al sevillista Nolito, más allá de su sencillez dentro y fuera del campo, es su sentido del humor. De ahí que no sea de extrañar su particular respuesta al referirse a su futuro durante un directo de Instagram, en el que compartió vivencias y anécdotas con amigos y conocidos, así como alguna copla flamenca.

Durante el mismo, varios seguidores del RC Celta le instaron a que volviera a Vigo, peticiones que el sanluqueño leyó en directo y, con algo de ironía, descartó. "¿El Celta? No me quiere. No me quiere ni el Guadalajara", bromeó el extremo, que acaba contrato y no renovará en Nervión.