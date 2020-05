Daniel Alves: "Lo más especial fue cambiar la historia del Sevilla FC"

El día 10 de mayo se cumplieron 14 años del primer título europeo en la historia del Sevilla FC. El cuadro sevillista entonces entrenado por Juande Ramos se impuso al Middlesbrough inglés por un contundente cuatro a cero.

El Phillips Stadium de Eindhoven fue testigo de una explosión de júbilo por parte de una afición que nunca había visto a su equipo triunfar en Europa. Uno de los jugadores más destacados de por aquel entonces y protagonista en el centro que sirvió para que Luis Fabiano hiciera el uno a cero, Dani Alves, recordó con cariño en su cuenta de Instagram su primer título europeo con el club que le abrió las puertas en Europa.

"Un día como este comencé a construir mi historia europea y, como dicen, la primera vez nunca se olvida. Quienes me conocen saben que no me importan los trofeos, lo que realmente me importa son los legados que él construye detrás de cada logro. Estoy orgulloso de haber ayudado al Sevilla a escribir grandes capítulos en su historia". Y continuó: "algunos privilegiados como yo son solo parte de este gran y victorioso libro", manifestó el lateral brasileño en sus redes sociales.

Terminó su publicación indicando que estaba " eternamente agradecido al Sevilla por abrir su puertas para poder entrar, salir y convertirme en el más victorioso en la historia de este deporte lleno de leyendas. Ahhh, y para aquellos que piensan que este libro ha terminado sus páginas, sigan pensando... ¡que continuaré poniendo páginas doradas en esta humilde historia gigante!".

Daniel Alves siempre guarda un grato recuerdo del Sevilla FC, club en donde empezó a escribir las páginas de un libro repleto de éxitos. Y pese a todos los títulos que ha ganado y le faltan por ganar, Eindhoven siempre tendrá un lugar privilegiado en su corazón. "La primera siempre es más especial, sin duda que siiiiii! Pero lo mas especial fue cambiar la historia del Sevilla Fútbol Club", publicó en Twitter.