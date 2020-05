Javi Navarro, el recuerdo de Eindhoven y el liderazgo de Pablo Alfaro

Javi Navarro fue el capitán de aquellos años en los que el Sevilla FC comenzó a escribir su historia en Europa. El central se encargó de levantar el primer título europeo en la historia del equipo nervionense en Eindhoven tras golear por cuatro a cero al Middlesbrough el 10 de mayo de 2006. El ex sevillista habló para SFC Radio para, entre otros temas, tratar la efeméride de la que se cumplen 14 años.

"A día de hoy, simplemente con escuchar las celebraciones ya se te ponen los pelos de punta. Después de todo lo pasado y lo vivido, siempre piensas que en ese momento había que haber ido más despacio y disfrutarlo más. Éramos un equipo humilde que se fue haciendo cada vez más grande. Hacía muchos años que no se conseguía un título. La ciudad se volcó y siempre comento la anécdota de un hombre mayor, llorando, que decía que su nieto en muy poco tiempo había vivido lo que él llevaba tanto tiempo esperando ", indicó.

El valenciano tuvo palabras de agradecimiento para Monchi y Caparrós, los grandes valedores de su fichaje por el Sevilla FC. "Monchi y Caparrós me dieron la oportunidad de volver a la senda que había perdido cuando estaba en el Valencia. Muchos de los que nos incorporamos aquel año fuimos apuestas fuertes y creo que todos respondimos. Me encontré un grupo humano espectacular, gente con mucha hambre y ganas de volver a demostrar. El club fue incorporando a gente más contrastada y que había hecho cosas en otros sitios. Eso nos hizo seguir creciendo. Así es como se consiguen las cosas".

No olvidó tampoco a su inseparable compañero en la zaga , Pablo Alfaro. "El fútbol no se mueve solo en el campo y de eso Pablo sabía. Llevaba muchos años y además tenía carisma y la cabeza muy bien amueblada. De él me quedaría con el saber estar y el saber pensar antes de hacer las cosas". Sobre su paso por la selección, el mismo Navarro declaró que fue representando a una defensa que lo hizo "muy bien". "Fui algunos partidos hasta que me lesioné, pero había un momento en el que parecía que el Sevilla debería estar ahí. Los números estaban ahí y alguien tenía que estar para demostrar el trabajo que se estaba haciendo".

Trató a su vez la fama de jugar al límite de aquel Sevilla. "En esa etapa es verdad que nos dieron bastante caña. No quiere decir que en algunos momentos no lo mereciéramos, pero desde entonces el Sevilla ha ido cambiando . En ese momento teníamos un equipo para intentar salir de abajo y acercarnos a la UEFA".

Asimismo, Javi Navarro trató la actualidad del club y no ve descabellado que el Sevilla pueda luchar por todo. "Está muy cerca de pelear por esos objetivos. Es un equipo muy serio y la vuelta de Monchi también ayuda. Creo que el Sevilla puede estar ahí, no es nada raro".

LaLiga se retomará nada más y nada menos que con un derbi sevillano. Navarro recordó aquellos partidos ante el Betis y destacó la figura de Caparrós. "En toda España no se vive un derbi como se vive en Sevilla. Caparrós la semana anterior ya nos hablaba de que viviéramos la rivalidad en la calle. Lo recuerdo muy positivamente porque además en aquella época los derbis los solíamos traer para casa. Recuerdo la afición totalmente volcada y no solo el día del partido. Donde ibas te lo recordaban".

Por último, Javi Navarro, que está desvinculado totalmente del fútbol, tras recorrer mundo, ahora solo piensa en algo de tranquilidad. "Estuve viviendo en Tarifa unos años, he estado viajando y me enganché al windsurf. Luego me fui a Sudáfrica, pero ahora he vuelto a Valencia para estar con la familia. He vuelto a casa y creo que me voy a asentar aquí después de tantas vueltas", concluyó.