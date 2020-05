Reguilón: "Echaba de menos cansarme"

La lluvia hizo acto de presencia en la sesión del Sevilla de este martes. Sin embargo, la climatología, después de semanas de confinamiento, no van a frenar a los nervionenses, deseosos de afrontar ya LaLiga y que han llegado en perfecto estado físico a la primera fase de esta minipretemporada.

"Físicamente me veo bien porque hemos trabajado mucho en casa con las órdenes de los preparadores físicos. Es cierto que hay cosas que no puedes hacer en casa, pero no hemos estado en la playa ni comiendo en restaurantes, sino trabajando. Hemos sido profesionales cada uno en sus ámbitos y creo que llegamos todos como aviones", manifestó a los medios oficiales.

El lateral madrileño reconoció que estaba deseando recuperar la sensación de entrenar en la ciudad deportiva. "Estoy con muchas ganas. Lo ansiaba, aunque viendo las palizas que nos están dando quizás no tanto (ríe). Echaba de menos cansarme, la sensación de fatiga, correr en el campo y disfrutar de todo esto", declaró, matizando que el protocolo no ha significado ningún contratiempo: "Ya sabíamos lo que era. Estamos concienciados y lo estamos llevando como pensábamos. No está siendo extraño".

Durante el confinamiento de las primeras semanas proliferaron las muestras de solidaridad, gestos a los que se apuntó Reguilón: "Se ha visto, los videojuegos. Estar en contacto online con la gente cercana y los amigos y compañeros. Era el único medio que nos quedaba para interactuar con ellos. Me he puesto a hacer directos, jugando y hablando con la gente y hemos conseguido donar mucho dinero en torneos. Ha servido de ayuda para la Covid-19".

Pese a las ganas de volver a afrontar el campeonato de Liga, el canterano madridista considera que hay que tener cautela. "Tenemos muchas ganas de competir en estos últimos once partidos que quedan, pero lo importante es forjar una buena base para no lesionarse y luego ir avanzando. Cuando empiece LaLiga serán tres meses sin competir y hay que ir paso a paso trabajando bien. Tenemos un buen planning y creo que va a ser positivo", comentó, dejando patentes sus altas aspiraciones individuales y colectivas: "Siempre se puede mejorar y espero acabar el año mucho mejor que antes de la cuarentena. Somos un equipo ambicioso y también en lo personal. Esperamos dar un salto de calidad y estar en los objetivos que creemos que nos merecemos".