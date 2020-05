Fernando quiere "volver fuerte como estaba antes"

El centrocampista brasileño del Sevilla Fernando Reges ha afirmado que se encuentra "al setenta por ciento" en la recuperación de la lesión en su aductor izquierdo que se produjo el pasado 1 de marzo ante el Osasuna y que espera "volver fuerte como estaba antes".



Fernando, que en julio cumplirá 33 años y que llegó esta temporada al Sevilla procedente del Galatasaray turco, reflexionó en la televisión del club sobre su estado de forma tras el parón por el coronavirus, sus sensaciones en la vuelta al trabajo y sus expectativas en el regreso a la competición.



El mediocentro de Goiás explicó que va "muy bien" en la evolución de su lesión muscular y que está "corriendo y entrenando normal, haciendo todo lo que hacen" sus compañeros, aunque precisó que las estrictas medidas sanitarias están condicionando el trabajo diario de los de Julen Lopetegui.



"Nosotros normalmente llegamos a la ciudad deportiva, entramos al vestuario y nos cambiamos, tenemos fisio, hablamos... Ahora tienes que salir del coche, ir directamente al campo, sin pasar por las instalaciones ni saludar a nadie, y después del entrenamiento te vas a casa y te duchas", explicó.



Señaló que ha llevado bien el confinamiento y el tratamiento de su lesión y, aunque un mes después de romperse ante el Osasuna empezó "a correr un poco y tocar el balón", "necesitas estar en el campo con los compañeros".



"Me hacía mucha falta. Amamos lo que hacemos. Yo soy una persona de estar en casa y no lo he notado tanto mentalmente, pero cuando pasa mucho tiempo quieres salir y hacer algo diferente", aseguró Fernando, quien abundó en lo extraño de la situación al señalar que "es complicado no saludar a tus compañeros porque es mucho tiempo sin verlos, pero no se puede, hay que cumplir con el protocolo".



Respecto a la situación de su país, aseguró que en cuanto a casos, no se ha llegado al nivel de Europa, pero hay un factor de riesgo añadido. "En Brasil es complicado porque hay mucha gente pobre y la gente necesita salir a la calle para poder comer; es una situación muy delicada", dijo.



Sobre sus expectativas en el club sevillista, indicó que va a "trabajar por hacer una carrera aquí", con una "plantilla con mucha calidad, con jugadores muy competitivos y la clave está ahí", por lo que se mostró "seguro de que el Sevilla seguirá ganando muchas cosas".



Fernando tiene una dilatada trayectoria internacional desde que en 2005 empezara a jugar en el Vila Nova brasileño y fuera fichado en 2007 por el Oporto portugués, en el que estuvo hasta 2014 cuando recaló en el Manchester City inglés y, dos años más tarde, se fue al Galatasaray.