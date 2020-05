Sitúan al Sevilla en la lista de pretendientes de Boga

El fallido fichaje de Rony Lopes el pasado verano y el cantado adiós de Nolito a final de temporada obligarán a Monchi a acudir al mercado en busca de algún jugador de banda que aporte desborde al equipo de Lopetegui. Un perfil en el que encaja a la perfección Jeremie Boga, habilidoso extremo zurdo que también puede desenvolverse como mediapunta y que ha firmado una gran campaña en las filas del Sassuolo, con el que suma 8 goles y 4 asistencias en 25 encuentros.

A sus 23 años, el internacional marfileño, aunque nacido en Francia, parece haber despegado definitivamente, después de que el Chelsea lo reclutara muy joven y fuese una gran promesa que encadenó cesiones en Rennes, Granada, en la 16/17, y Birmingham.

Por eso mismo, son muchos los clubes interesados en sus servicios. Según Foot Mercato, el Sevilla es uno de ellos, pero también le siguen Borussia Dortmund, Roma, Nápoles, Atalanta o Rennes, uno de sus exequipos, que ya habría preguntado por sus condiciones, como hizo el Mónaco el pasado enero.

El atacante ha sonado, incluso, para el Barça, aunque no parece una prioridad para los culés. El Sassuolo, por su parte, lo adquirió en 2017 por 3 millones y ahora no pediría menos de 20 por el mejor regateador de la Serie A, si bien el Chelsea se guardó una opción de 18 kilos y no descarta ejecutarla.