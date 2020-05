"Diego Carlos y Koundé compiten como animales"

El Sevilla de Lopetegui ha destacado a lo largo de esta temporada por la solidez y la unión de su bloque, y ahí han resaltado futbolistas como Fernando y otros que el brasileño no conocía hasta su llegada a Nervión.

"Hay jugadores de muchísima calidad que ya conocía, como Banega, Mudo, Óliver... Pero por ejemplo no conocía a Joan Jordán, que es un grandísimo jugador, y tampoco a Koundé ni Diego Carlos, que son jugadores que me han sorprendido muchísimo, y creo que no sólo a mí, sino a todos, por la calidad y la concentración que tienen", ha reconocido el brasileño en su entrevista a ED.

"Porque en el fútbol, tu puedes tener calidad, pero tienes que estar cien por cien concentrado en los partidos y ellos lo están. Compiten como 'animales' y estoy muy contento por poder jugar con ellos", ha señalado el mediocentro, que también valora la forma de hacer grupo de muchos "como Nolito, Joan, Óliver... personas positivas que crean un buen ambiente en el vestuario".