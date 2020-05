Munir: "Creo que puedo dar mucho al Sevilla"

Los jugadores del Sevilla completaron ayer la primera semana de entrenamientos individuales con vistas a la ansiada vuelta de la competición. Uno de estos jugadores fue Munir El Haddadi. El delantero de ascendencia marroquí, en una entrevista realizada por Marca, analizó cómo ha sido la vuelta a los entrenamientos y habló sobre su situación actual en el Sevilla.

Munir era uno de los pocos jugadores que disponían de un pequeño campo de fútbol en su vivienda, por lo que el confinamiento le fue mucho más llevadero: "Lo estoy llevando bien porque en este tiempo en casa he podido entrenar en el campo de fútbol de mi jardín. He aprovechado el tiempo. Cuando compré la casa, lo primero que dije: 'voy hacer un campo de fútbol'. Me sirve para entrenar o jugar con mis hermanos pequeños".

El equipo tendrá que trabajar duro, pues la idea de La Liga es que el fútbol vuelva el 12 de junio: "Cuatro semanas ya te da para hacer cosas. Lo mejor es cuanto antes abran a trabajar en grupo, que es lo que necesitamos".

Después de tanto tiempo de inactividad el riesgo de los jugadores a lesionarse es alto: "Tenemos ganas de jugar, todo con precaución porque llevamos mucho tiempo parados. No es lo mismo que estar de vacaciones que dos meses encerrados sin poder salir ni entrenar bien. Poco a poco hay que llevarlo y con seguridad".

En el ámbito personasl, Munir no disputa un partido oficial con el Sevilla desde el 30 de enero, el día de la fatídica noche de Anduva, una situación que él mismo quiere revertir: "Yo deseo jugar y tener confianza. Meter goles, ayudar al equipo. Estoy pasando por esta situación, que también es buena para crecer, trabajar para ti mismo, ayudar al equipo en lo que puedas... No voy a bajar nunca los brazos. Siempre he sido así y quiero demostrar que puedo hacer grandes cosas".

"No he tenido la continuidad que me gustaría, pero eso ya son decisiones del míster, que también entiendo en parte porque somos 22 y es difícil. Como te digo, yo seguiré trabajando para demostrar al míster que puedo aportar mi granito de arena cuando me necesite y ayudar al equipo", añadió el delantero.

Munir, además, afirmó que la posición en la que le gustaría jugar es de mediapunta, aunque de momento, es una posición que no tiene cabida en el esquema de Lopetegui: "A mí, la verdad, me gustaría jugar de mediapunta. Me gusta estar en contacto con el balón, dar el último pase o llegar al área y estar constantemente por ahí, moviéndome, tirando desmarques...".

El jugador también se refirió a su relación con Lopetegui, destacando que siempre ha sido muy buena y espera que continúe así: "Con el míster me llevo muy bien y no hay ningún problema. Y si ha habido algún problema pues se soluciona hablando. No ha habido nada, nunca hemos discutido ni nada de eso. Yo voy a seguir trabajando, intentando crecer y ayudando al equipo".

Munir tiene claro que su futuro pasa por seguir en Sevilla: "De verdad que, y lo he pensado muchas veces, yo tengo que devolver el cariño que el Sevilla me está demostrando, ¿sabes? Creo que puedo dar mucho al Sevilla y a la afición tan espectacular que tienen. Siempre me han apoyado. Estando en esta situación o estando jugando".