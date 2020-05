Rodri: "Giré, salté, la enganché y para adentro"

El jugador del Oviedo y canterano del Sevilla Rodri Ríos ha recordado en la radio del Sevilla el gol que marcó ante el Almería en la última jornada de la 2009/2010 con el que clasificó al equipo para disputar la Champions y ha confesado que metió "presión" a Antonio Álvarez para que le sacase.

"Estaba preparado para hacerse, pero se paró por la expulsión de Negredo. Al final lo hicimos y salió redondo. No sé si era confianza, ganas o la ilusión de un niño de 18 años, pero estaba convencido de que tendría alguna y que la iba a meter. Y así fue. Fue un remate un poco difícil porque la pelota se queda botando y me pasa por detrás Giré, salté, la enganché y para adentro".

Así, ha relatado que en la celebración se la pasaron "un millón de cosas por la cabeza" pero que solo podía disfrutar y ha contado que Palop no paraba de decirle "¡No sabes lo que has hecho!". "Aún se me ponen los vellos de punta", ha añadido.

"Aquello fue la culminación al trabajo del equipo de todo un año, y quién mejor que un canterano con ilusión y con ganas de debutar en Primera División con su Sevilla, y encima como fue y la importancia que tuvo€", reflexionó el delantero.

"Las aspiraciones del Sevilla ya son entrar cada año en Champions y ojalá que el objetivo se cumpla. Me alegra mucho ver que a mi club y a compañeros que aún siguen ahí, como Navas, les va bien. Yo ahora estoy feliz defendiendo la camiseta del Oviedo, club al que llegué en Navidad, y estoy deseando volver a jugar, hacer goles y disfrutar del fútbol. Siempre estaré agradecido al Sevilla, y ojalá algún día nuestros caminos se crucen de nuevo. Toda esa formación que tuve allí, en sus escalafones, me ha hecho estar ahora al mejor nivel, que considero es el mejor de mi carrera", ha dicho.