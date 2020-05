Coke y la segunda parte en Basilea: "Los mejores minutos de mis años en el Sevilla"

En este lunes 18 de mayo se cumplen cuatro años del último título europeo logrado por el Sevilla FC, la quinta Europa League lograda ante el Liverpool en Basilea. Uno de los héroes de aquella final que firmó un doblete, Coke Andújar, atendió a SFC Radio para rememorar aquel momento.

"Lo recuerdo como un día redondo en el que sale todo y metes dos goles en un partido de tanta repercusión. En Basilea jugué más adelantado y mi misión era llegar ahí arriba. En el primer gol la vi por ahí y tuve la suerte de que entró. En el segundo el momento de juego estaba mucho mejor para nosotros, hago el primer desmarque para Banega, que hace un recorte y me cae a mí el rechace. Sabía que estaba en fuera de juego pero que venía rebotada, así que la pegué con lo que tenía y fue para dentro. Hubo un momento de nerviosismo porque pensábamos que lo iba a anular, pero el árbitro sabía que venía de un rival", describió el lateral madrileño, ahora en la filas del Levante.

El cuadro nervionense se fue al descanso de ese encuentro por debajo en el electrónico pero un buen arranque del segundo acto fue determinante para que el trofeo se viniera para Sevilla. "No se nos podía escapar. Hicimos unos segundos 45 minutos, dada la repercusión y el rival, quizás los mejores de mis cinco años en el Sevilla. Todo empezó con una jugada de Mariano que empujó Gameiro y nos vinimos arriba después de haber sufrido en la primera parte. Cogimos confianza y ellos pensaron que les iba a ser difícil. El aspecto mental tuvo mucho que ver".

Del mismo modo expuso el lazo que une al Sevilla con la Europa League. "Parece fácil decirlo después de ganar cinco, pero la gente se ilusiona mucho con esta competición y el Sevilla le ha dado tanto, que la propia competición se lo devuelve con momentos cumbre. Momentos que pueden decidirse para un lado o para el otro, pero se decide muchas veces para el Sevilla porque lo busca. Eso nos lo decía mucho Unai".

Una hazaña, el de lograr tres títulos europeos de forma consecutiva, que no está al alcance de cualquiera. Coke indicó que la clave estuvo en el grupo que formaba aquel Sevilla. "De las tres seguidas, en dos años hasta la jornada seis no habíamos ganado. Eran equipos nuevos y recuerdo que nos juntábamos en el vestuario y hablábamos para opinar en qué podíamos mejorar. Teníamos un entrenador que nos entendía y cuando tienes a alguien en quien confiar, siempre vas a estar preparado para superar obstáculos".

En cuanto a la final, el lateral se deshizo en elogios hacia la afición sevillista. Que pese a estar en inferioridad, fue más ruidosa que la del Liverpool. "Recuerdo en el viaje de vuelta a casa que estábamos flipando en el avión con eso. Ellos eran más del doble de aficionados, pero lo que se escuchaba eran cánticos del Sevilla. En la segunda parte, tanto deportivamente como en la grada, fue un baño del Sevilla".

Tras cinco temporadas en la capital andaluza, Coke siempre guardará con un especial cariño tanto al club como a la ciudad. "Cuando empecé en esto, tocando el primer equipo del Rayo en Segunda B, en la vida soñaba con vivir esos momentos ni con jugar en Primera ni en Europa. Tuve la suerte de ganar tres Europa League seguidas en un vestuario con el que más no he podido disfrutar. Es imposible saborearlo más. Cuando veo esas fotos y recuerdo aquella noche, pienso que salió todo redondo. He disfrutado al máximo allí, tengo muchos amigos y siempre que puedo, vuelv o. Me ha marcado la ciudad y es donde me he desarrollado profesionalmente al máximo nivel. Lo he conseguido hacer bien y disfrutando, pasándolo bien y con gente a la que considero mis amigos. No se puede pedir más".

Ya por último, confía en que el Sevilla pueda seguir optando a objetivos ambiciosos en esta temporada como alzarse con un título. "Ojalá. Yo estaría animando como el que más desde la distancia. Los jugadores que marcan la diferencia los tiene. Luego es la suerte de competir en el momento exacto, estar preparados para que salgan las cosas y aprovechar las oportunidades. Estaba llamado a hacer una gran temporada en LaLiga y la UEL antes del parón. No sé por qué va a ser ahora diferente. Ojalá se pueda dar", concluyó.