Totti: "A Monchi no le dejaron hacer su trabajo en Roma"

Mucho se ha hablado en Roma de la etapa de Monchi al frente de la dirección deportiva del conjunto 'giallorosso'. En su primera temporada en la capital de Italia, el gaditano llevó a la Roma hasta las semifinales de la Champions League pero en la segunda todo empezó a torcerse hasta el punto de acabar su aventura de manera precipitada en el mes de marzo, volviendo al Sevilla poco después para comenzar su segunda etapa en Nervión.

En ese segundo año en la Roma, Monchi contó con el recién retirado Francesco Totti como ayudante para comandar la dirección deportiva. Pero finalmente, tanto la leyenda del equipo romano como el sevillista acabaron saliendo del club. Ahora, Totti recuerda su etapa junto al director deportivo nervionense. "Fue una relación con altibajos. Nunca me sentí importante en el proyecto. Él (Monchi) es para mí una persona leal, sincera y muy profesional. Su llegada no fue fácil. Pasó de Sevilla, donde permaneció durante 30 años, a Roma, donde todos esperaban el máximo. Llegó en un momento singular en la gestión estadounidense, creo que fue muy recomendable. No se rodeó de la gente que realmente quería, no le dejaron hacer su trabajo y confió en otros que pensaron más en sí mismos", asegura el italiano en una entrevista a la revista Líbero.

También recordó Totti su retirada de la Roma, agradecido de poder haber decidido el cuándo y el cómo. "Soy honesto conmigo mismo, con mi cuerpo y con mi cabeza. Sé que hay un principio y un final. Pero hay jugadores como Messi, Ronaldo o yo, con derecho a decidir. Habría hecho bien a la Roma hoy, pero no porque sea Totti, sino por el entorno, los jugadores, la experiencia, el marketing, por todo. Ni siquiera debería jugar todos los partidos, uno sí y tres no. Veinte minutos en uno, la Copa...", explica.

Por último, el italiano cuenta los motivos que le llevaron a jugar con la Roma y con la Lazio. "Mi madre era de la Lazio por mi abuela. Estaba jugando en Lodigiani, mis padres y mi hermano Riccardo me llamaron para hablarme sobre estas dos opciones, pero yo no tenía dudas, mi padre y mi hermano eran de la Roma. Elegí la Roma, sin embargo, habrían preferido la Lazio porque pagaban. Afortunadamente, fue la mejor opción, para mí, la Roma es la Roma. La Lazio no existe, no se puede comparar", finaliza.